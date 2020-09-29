Вот такие дома с бассейнами есть возле Минска. Один из них стоит почти миллион долларов

Источник материала: Onliner

Признайтесь, кому бы не хотелось после тяжелого трудового дня окунуться в прохладную, химически обработанную воду собственного бассейна, где не будет никого, кроме вас и, возможно, какого-то стройного красавца или красавицы? В общем, все как в голливудских фильмах про успешных людей. К счастью, и у нас можно провернуть такой сценарий. Достаточно купить подходящий домик. Благо в нашем сервисе «Дома и квартиры» есть парочка интересных вариантов.

Красивая жизнь в поселке Солнечный

Если у вас есть лишние $950 000, советуем присмотреться к этому коттеджу , который кроме как элитным не назовешь (по крайней мере, агентство других слов подобрать не смогло). «Дизайнерский ремонт, дорогие и качественные материалы, итальянская мебель, шторы по индивидуальному пошиву (с подсветкой!), ручная декоративная ковка лестничных перил, люстр, зеркал и кроватей…» — ну как не соблазниться и не начать обзванивать банки, чтобы узнать, когда ж они снова начнут кредитовать? Для тех, кто все еще сопротивляется, дорисуем еще пару деталей: в доме есть бассейн 4 на 5 метров, джакузи, сауна, небольшой тренажерный зал. Про три спальные комнаты и прочие банальности, думаем, даже упоминать не стоит.





























Комфортное существование в агрогородке Ждановичи

За скромные $450 000 по курсу можно обзавестись вот таким особнячком в экологически чистой зоне рядом с водохранилищами Криница и Заславское. Участок правильной формы (может, для вас это имеет принципиальное значение), достойные соседи, все необходимые для жизни коммуникации. И конечно, жемчужина, ради которой вы и читаете эту статью, — бассейн. А в довесок к нему — сауна. Общая площадь дома — 392,8 кв. м, на которых расположились несколько жилых комнат, комната отдыха, спортивная комната, читальный зал, терраса и многое другое.





















И еще немного Ждановичей

Описание к этому 5-комнатному коттеджу , построенному еще в конце лихих 90-х, весьма лаконичное: «Шикарный дом в престижном месте. Экологически чистый район, рядом Минское море. Вся инфраструктура мегаполиса! Можно приобрести в лизинг или кредит». От себя добавим: бассейн есть, сауна тоже. А что еще надо? Выкладываем $350 000 по курсу и заезжаем.

































Городской уют в деревне Дроздово

Двухэтажное здание в окружении 150 туй, в которых кому-то наверняка захочется затеряться на часок-другой, находится в двух километрах от Минской кольцевой автодороги и продается за каких-то $749 000 по курсу. В коттедже шесть комнат, четыре санузла (спрашивается, зачем так много?), кухня, гостиная, несколько гардеробных и две террасы. На участке построена баня на дровах с бассейном, зоной отдыха и барбекю, так что каждые выходные можно устраивать себе полный чил.

































Дачное наслаждение на окраине Минска

Для тех, кого не прельщает перспектива жить за пределами столицы, но кому хочется некоего подобия собственного дома, есть компромисс — трехуровневая квартира в дуплексе с собственным земельным участком на улице Кондрата Крапивы. Размер приличный — 265,2 кв. м. На первом этаже вас ждет комната отдыха, сауна и бассейн, на втором — кухня и большая гостиная, на третьем — детские комнаты, спальня и кабинет. Все необходимые элементы инфраструктуры, к которым привыкли городские жители, имеются: детский сад, несколько школ, поликлиника, аптеки, магазины разных торговых сетей. До станции метро «Петровщина» — 15 минут пешком. Стоимость квартиры — $337 210 по курсу.































