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Евро и доллар вновь существенно укрепляются

29.09.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская и американская валюты существенно укрепляются на открытии торгов на БВФБ во вторник, 29 сентября.

Евро и доллар вновь существенно укрепляются
Фото pexels.com

Три основные иностранные валюты по данным на 10:10 показывают следующие результаты:

  • евро — 3,0787 белорусского рубля (+0,0217 пункта);
  • доллар — 2,6362 белорусского рубля (+0,0098 пункта);
  • российский рубль — 3,3186 белорусского рубля за 100 российских (-0,0179 пункта).

На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byукрепили свои позиции, три другие — падают уже третью неделю подряд.

Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром сложились с дефицитом счета текущих операций 1,1 млрд долларов (3,9% ВВП).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Европейская и американская валюты существенно укрепляются на открытии торгов на БВФБ во вторник, 29 сентября.
 
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