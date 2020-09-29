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Евро и доллар вновь существенно укрепляются
Источник материала: Навiны
Европейская и американская валюты существенно укрепляются на открытии торгов на БВФБ во вторник, 29 сентября.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:10 показывают следующие результаты:
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Ранее сообщалось, что за январь-июнь 2020 года внешнеэкономические отношения Беларуси с остальным миром
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Европейская и американская валюты существенно укрепляются на открытии торгов на БВФБ во вторник, 29 сентября.
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