Евро и доллар вновь существенно укрепляются

Европейская и американская валюты существенно укрепляются на открытии торгов на БВФБ во вторник, 29 сентября.



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Три основные иностранные валюты по данным на 10:10 показывают следующие результаты:

евро — 3,0787 белорусского рубля (+0,0217 пункта);

доллар — 2,6362 белорусского рубля (+0,0098 пункта);

российский рубль — 3,3186 белорусского рубля за 100 российских (-0,0179 пункта).

На минувшей рабочей неделе (21-25 сентября) лишь две из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, укрепили свои позиции , три другие — падают уже третью неделю подряд.