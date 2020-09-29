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Появилась первая информация о встрече Макрона и Тихановской
Источник материала: Навiны
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах [по разрешению] политического кризиса в нашей стране», — заявила, как пишет
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская прокомментировала встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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