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«Тампа» второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли
Источник материала: Навiны
Со счетом 4:2 завершилась финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2019/2020. Победа досталась «Тампа-Бэй Лайтинг».
Сегодня ночью «молнии» добыли четвертую викторию (2:0) в противостоянии с «Даллас Старз» и второй раз в истории завоевали самый престижный в мире хоккея трофей.
Финальная серия
«Тампа-Бэй Лайтинг» — «Даллас Старз»: 1:4, 3:2, 5:2, 5:4 (ОТ), 2:3, 2:0.
Ранее клуб выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2003/2004.
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Со счетом 4:2 завершилась финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2019/2020. Победа досталась «Тампа-Бэй Лайтинг».
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