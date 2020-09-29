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«Тампа» второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли

29.09.2020 10:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Со счетом 4:2 завершилась финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2019/2020. Победа досталась «Тампа-Бэй Лайтинг».

«Тампа» второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли

Сегодня ночью «молнии» добыли четвертую викторию (2:0) в противостоянии с «Даллас Старз» и второй раз в истории завоевали самый престижный в мире хоккея трофей.

Финальная серия

«Тампа-Бэй Лайтинг» — «Даллас Старз»: 1:4, 3:2, 5:2, 5:4 (ОТ), 2:3, 2:0.

Ранее клуб выигрывал Кубок Стэнли в сезоне 2003/2004.

 
 
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Со счетом 4:2 завершилась финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли сезона 2019/2020. Победа досталась «Тампа-Бэй Лайтинг».
 
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