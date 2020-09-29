Российские десантники покидают Беларусь после совместных учений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Российские военнослужащие, участвовавшие в "Славянском братстве", продолжают погрузку техники, об этом корреспонденту Sputnik сообщила официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.

В пятницу на полигоне Брестский состоялась церемония закрытия белорусско-российских учений "Славянское братство". По информации ведомства, в них принимали участие около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники (около 1000 человек и 100 единиц техники – от ВС РФ). После завершения маневров гости стали готовится к отъезду.

"В настоящий момент российские подразделения, участвовавшие в совместном учении "Славянское братство-2020", продолжают погрузку техники и личного состава на воинский эшелон", - рассказала Гаврусик.

Как уточнили в Минобороны Российской Федерации, на прошлой неделе после выполнения учебно-боевых задач из Бреста выбыл батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка, он уже на месте постоянной дислокации, в дальнейшем ожидается отправка подразделений Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ.

Учения "Славянское братство" организуют ежегодно поочередно на территории Сербии, России и Беларуси. В 2020-м совместные маневры проходили в нашей стране с 14 по 25 сентября без участия сербских ВС, которые под давлением ЕС на полгода решили отказаться от каких-либо военных учений с другими государствами.

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