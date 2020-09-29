|
Российские десантники покидают Беларусь после совместных учений
29.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен – Sputnik. Российские военнослужащие, участвовавшие в "Славянском братстве", продолжают погрузку техники, об этом корреспонденту Sputnik сообщила официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.
© Sputnik / Виктор Толочко
В пятницу на полигоне Брестский состоялась церемония закрытия белорусско-российских
"В настоящий момент российские подразделения, участвовавшие в совместном учении "Славянское братство-2020", продолжают погрузку техники и личного состава на воинский эшелон", - рассказала Гаврусик.
Как уточнили в Минобороны Российской Федерации, на прошлой неделе после выполнения учебно-боевых задач из Бреста выбыл батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка, он уже на месте постоянной дислокации, в дальнейшем ожидается отправка подразделений Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ.
Учения "Славянское братство" организуют ежегодно поочередно на территории Сербии, России и Беларуси. В 2020-м совместные маневры проходили в нашей стране с 14 по 25 сентября без участия сербских ВС, которые под давлением ЕС на полгода решили отказаться от каких-либо военных учений с другими государствами.
Смотрите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне брестский завершились учения "Славянское братство", в котором принимали участие подразделения трех дивизий ВДВ РФ. Один из батальонов покинул Беларусь...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)