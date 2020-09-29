ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские десантники покидают Беларусь после совместных учений

29.09.2020 10:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен – Sputnik. Российские военнослужащие, участвовавшие в "Славянском братстве", продолжают погрузку техники, об этом корреспонденту Sputnik сообщила официальный представитель Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик.

© Sputnik / Виктор Толочко
Начштаба учений "Славянское братство": мы нанесли хирургический удар

В пятницу на полигоне Брестский состоялась церемония закрытия белорусско-российских учений "Славянское братство". По информации ведомства, в них принимали участие около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники (около 1000 человек и 100 единиц техники – от ВС РФ). После завершения маневров гости стали готовится к отъезду.

"В настоящий момент российские подразделения, участвовавшие в совместном учении "Славянское братство-2020", продолжают погрузку техники и личного состава на воинский эшелон", - рассказала Гаврусик.

Как уточнили в Минобороны Российской Федерации, на прошлой неделе после выполнения учебно-боевых задач из Бреста выбыл батальон Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка, он уже на месте постоянной дислокации, в дальнейшем ожидается отправка подразделений Псковского и Тульского гвардейских соединений ВДВ.

Учения "Славянское братство" организуют ежегодно поочередно на территории Сербии, России и Беларуси. В 2020-м совместные маневры проходили в нашей стране с 14 по 25 сентября без участия сербских ВС, которые под давлением ЕС на полгода решили отказаться от каких-либо военных учений с другими государствами.

Смотрите также:

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полигоне брестский завершились учения "Славянское братство", в котором принимали участие подразделения трех дивизий ВДВ РФ. Один из батальонов покинул Беларусь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Избиение директора кафе: Верховный суд рассмотрит дело полковника КГБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика