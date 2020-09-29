Три причины, почему Россия не допустит большой армяно-азербайджанской войны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Есть три главных причины, по которым Россия не допустит перерастания боевых действий между армянами и азербайджанцами в полноценную затяжную войну.

Исторические аргументы

Причина первая – самая простая: оба государства относятся не просто к сфере влияния России, но являются частью постсоветского пространства. То есть исторической России – будь то Российская империя или СССР.

Три десятилетия независимого существования не делают обе республики состоявшимися суверенными государствами – просто потому, что реальная устойчивая государственность возникает не благодаря случайному историческому вывиху (каковым был распад СССР), а становится результатом долгой и осознанной деятельности того или иного народа, в том числе и накапливаемых им традиций государственного строительства. Армяне и азербайджанцы получили свои государства во многом случайно – в качестве республик в составе СССР они были автономиями в рамках единой страны, и местные элиты не занимались ни внешней политикой, ни военными делами, да и государственное управление, как и экономика, были лишь частью общесоюзного механизма.

Межнациональные проблемы омрачали отношения Армении и Азербайджана и в советские годы – но пока Москва крепко держала рычаги управления в своих руках, они не приобретали угрожающего характера. Начавшееся в 1988 году движение за передачу Нагорного Карабаха (с большинством армянского населения) из состава Азербайджанской СССР в Армянскую привело к первому крупному межнациональному конфликту времен перестройки – во многом благодаря бездарной политике Горбачева.

К моменту распада СССР армяне и азербайджанцы уже пролили кровь друг друга, а став независимыми, сразу же погрузились в полноценную войну за Карабах. Война закончилась в 1994-м победой армян: за ними остался не только Карабах, но и еще семь районов Азербайджана – тех, что отделяли Карабах от Армении.

Сотни тысяч беженцев с обеих сторон, обрушившиеся экономики и невнятные государственные устройства – вот что получили по итогам войны оба государства. Но самое главное – оба они живут в ожидании новой войны. Которая кажется им неизбежной – азербайджанцам потому, что они не могут смириться с потерей территории, а армянам потому, что они это понимают.

Выстроенные модели государственности в Армении и Азербайджане сильно отличаются – в Баку правит династия Алиевых, а в Ереване периоды относительной стабилизации внутриэлитной борьбы сменяются ожесточенными схватками за власть. Но в одном оба государства едины: они очень сильно привязаны к России. Эта ориентация одновременно и осознанная, и вынужденная.

Осознанная потому, что в России давно уже живет больше армян, чем в Армении, да и азербайджанская община насчитывает несколько миллионов. Экономики обеих стран сильно завязаны на Россию – это не только торговля, но и тот бизнес (включая очень крупный), которым выходцы из республик занимаются в стране РФ. Не имеющая общей границы с Россией Армения формально ближе к нам – она входит в ОДКБ и Евразийский союз, там располагается российская военная база. Но и граничащий с Россией Азербайджан может быть назван как минимум дружественным государством – с которым Россия также выстраивает самые тесные отношения. Обе республики нуждаются в России, но и для России важно нахождение их в ближней орбите. Почему?

Хотя бы потому, что Кавказ един – неспокойное или находящееся под влиянием геополитических противников РФ Закавказье самым серьезным образом скажется на Северном Кавказе. Дружественные и спокойные Армения и Азербайджан выгодны России – но как быть с постоянной угрозой войны между ними?

Не давать им воевать – и пытаться принудить их к поиску мирного урегулирования территориального спора. Россия категорически против любых попыток военного решения карабахской проблемы – не только потому, что ей жалко оба народа, или потому, что войной ничего не решить. Азербайджан тратит куда больше денег на перевооружение армии, у него больше население – но Армения в Карабахе находится в более выгодной с военной точки зрения позиции. Победы в войне быть не может: Азербайджан не может силой вернуть себе Карабах, а Армения не может разгромить Азербайджан. Но начав затяжную войну, они могут серьезно ослабить друг друга.

И самое главное для России – эта война не отвечает ее национальным интересам. Уничтожающие друг друга Армения и Азербайджан ослабнут – вырастет нестабильность и в этих государствах, и в Закавказье в целом. Поэтому Россия не допустит никакой большой войны за Карабах, принудив Баку и Ереван к прекращению боевых действий. Причем не будет разбираться, кто прав, а кто виноват: сейчас, похоже, наступление начали азербайджанцы, но до этого провоцировали и армяне. Это уже не принципиально – боевые действия должны быть прекращены как можно быстрее.

Вопрос геополитического влияния

Россия в данном случае выступает не просто в качестве миротворца – она играет роль старшего, запрещающего младшим выяснять отношения в его присутствии. А так как присутствие России никогда не исчезнет, то о силовом выяснении отношений не стоит и думать.

Однако боевые действия ведь начались? То есть Россию не слушаются? И это вторая причина, по которой Россия не может смотреть на конфликт со стороны: общее геополитическое влияние России, в том числе и в регионе Большого Ближнего Востока, к которому относится и Закавказье, требует активной политики.

Армения является российским военным союзником, но Россия не будет помогать ей в войне за Карабах. Точно так же не будет Москва помогать и Баку – поэтому апелляции к России в данном случае бессмысленны.

Но для России очень важно, чтобы никто из внешних игроков не пытался нагреть руки на армяно-азербайджанском конфликте – причем не только на его разжигании, но, как ни странно, и на попытках его урегулирования (в реальности просто невозможных без России).

В первом случае речь идет о Турции, однозначно вставшей на сторону братского Азербайджана. Два тюркских народа могут быть насколько угодно близки, а Азербайджан может быть сколько угодно прав в карабахском вопросе, но в Анкаре ни в коем случае не должны даже пытаться переходить от слов к делу. Любые громкие заявления Эрдогана (например, "терпению Азербайджана пришел конец, и Баку своими силами ставит точку на армянской оккупации. Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупации Карабаха") можно объяснить с точки зрения пиара – как внутри-, так и внешнеполитического, но прямая военная помощь (в том числе и "добровольцами", слухи о присутствии которых сейчас являются просто частью пропаганды воюющих сторон) со стороны Анкары имела бы катастрофические последствия для русско-турецких отношений.

Впрочем, нет повода думать, что Эрдоган этого не понимает. Он прекрасно осознает, что Карабах (да и Закавказье в целом) – это не Сирия или Ливия, где русские готовы самым серьезным образом считаться с турецкими интересами. Поэтому Анкара ограничит свое вмешательство в азербайджано-армянский конфликт словами (и поставками оружия), хотя Москва настойчиво просит ее воздержаться и от этого.

Внутриполитический аспект

Третья причина озабоченности России угрозой войны Армении и Азербайджана – внутриполитическая. В России живут многие миллионы армян и азербайджанцев – как граждан страны, так и обладателей паспортов независимых государств. Никому в России не нужны разборки между неуравновешенными представителями обеих диаспор – а в июле, когда были стычки на армяно-азербайджанской границе, мы уже видели конфликты на московских продуктовых рынках. Теоретически Москва может более чем эффективно надавить на Баку и Ереван через живущих в России граждан этих стран – исключительно для принуждения к миру и в том случае, если бы остальные аргументы оказались недейственными. Но до этого дело не дойдет – и потому, что Алиев и Пашинян услышат Путина, и потому, что на самом деле ни Азербайджану, ни Армении большая война абсолютно не нужна. А чего же они хотят?

Переговоров. По крайней мере, Баку своим наступлением явно стремится добиться от Еревана согласия на серьезные переговоры. Относительная победа Азербайджана в короткой войне – а успехом станет сам факт занятия, даже временного, отдельных районов Нагорного Карабаха – должна напомнить Армении необходимость признать очевидное. Время работает против нее: Азербайджан гораздо богаче и будет постоянно наращивать свою армию. Да, Россия не допустит полноценной армяно-азербайджанской войны, но это не значит, что нужно бесконечно откладывать даже попытки решения карабахской проблемы. Ее нельзя снять полностью – но можно частично снять напряжение, решив отдельные важные вопросы.

Решать карабахский вопрос все равно придется, и не нужно надеяться на то, что Россия не даст Азербайджану расправиться с Арменией. Не даст – но это не снимает с армянского руководства ответственности за свой народ. Даже за ту его меньшую часть, что проживает в Армении, даже такой ограниченной ответственности, как и сам армянский суверенитет. Или нужно отказаться от него – и предоставить России решить проблему в интересах всех народов: не только армянского и азербайджанского, но и русского, не заинтересованного ни в какой войне на своих южных границах, в зоне своих национальных интересов.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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