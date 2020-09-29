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Международная федерация легкой атлетики недовольна избранием Тихона главой БФЛА

29.09.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) недовольна избранием Ивана Тихона новым главой Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). Об этом сообщает Inside The Games.


Фото: Илья Гелей, TUT.BY

Причина такого заявления — допинговое прошлое Тихона. Он был лишен медалей Олимпиады-2004, чемпионата мира-2005 и чемпионата Европы-2006. Его также обвиняли в применении допинга на Играх-2008 в Пекине, но тогда метателю молота удалось доказать, что при заборе пробы была допущена ошибка.

— Федерации проводят выборы по своим уставам на своих конференциях. Как мы понимаем, это и было сделано. При этом мы считаем, что ни один человек, отбывший допинговую дисквалификацию, не должен занимать руководящий пост в структурах мировой легкой атлетики, — говорится в заявлении представителя ИААФ.

Иван Тихон был избран председателем БФЛА 24 сентября. На этой должности он сменил Вадима Девятовского, который к слову, также отбывал дисквалификацию за использование допинга в начале своей карьеры.

Около месяца назад Девятовский дал интервью, где заявил, что разочаровался в нынешней власти, которую раньше поддерживал. После этого председатель БФЛА не отвечал на звонки журналистов и не выходил на связь. В федерации на вопросы о Вадиме Анатольевиче отвечали: «Он в отпуске».

Во время конференции БФЛА он прокомментировал свой уход.

— Никто меня не упрекнет, что я ежесекундно не жил проблемами легкой атлетики. Я знаю души наших спортсменов, жил этими проблемами ежеминутно, думая о том, как сделать лучше, чтобы мы звучали еще раньше и лучше.

Мне часто говорили: берегите себя. Но организм дал сбой, и мне необходимо восстановление. Это вынужденная мера. Но мне не хочется, чтобы заданный темп останавливался.

Что касается Иван Тихона, то он является серебряным призером Олимпиады в Рио и бронзовым призером Пекина. В 2003 и 2007 годах уроженец деревни Гловсевичи Гродненской области становился чемпионом мира.

На прошлой неделе Иван Тихон присутствовал на инаугурации Александра Лукашенко, а во время посещения Гродно глава государства поблагодарил спортсмена «за то, что не предал» и обещал поговорить с ним попозже.

После своего назначения Тихон поблагодарил Вадима Девятовского за работу.

— Пользуясь случаем, я хотел бы выразить огромное слово благодарности за ваш труд. Благодаря слаженной работе федерации, многие проекты стали визитной карточкой нашей королевы спорта. Коллектив, который Вадим Анатольевич собирал по крупицам, состоялся в виду достижения результатов.

Я благодарен за доверие, особенно Вадиму Анатольевичу. Мы многое с ним прошли. И многое — это наши с ним переживания, о которых даже не стоит говорить.

Сегодня мы обязаны быть единой целостной семьей и решать все проблемы внутри. Мы прежде всего должны помочь Вадиму Анатольевичу восстановить свое здоровье и вернуться в наши ряды. Он будет рядом с нами всегда, даже если сегодня уйдет на отдых. Мы будем ждать его с нетерпением. Давайте сегодня отодвинем все проблемы в стороны, профессионально и честно делая то, что мы умеем, чтобы радовать болельщиков своими результатами.

 
Теги: Гродно
 
 
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Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) недовольна избранием Ивана Тихона новым главной Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА). Об этом сообщает Inside...
 
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