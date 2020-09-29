ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно Mazda вылетела в кювет и врезалась в деревья: водитель в больнице

29.09.2020 10:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при столкновении автомобиля с деревьями в Гродно, сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 28 сентября, около 23.00. Установлено, что 23-летний водитель Mazda двигался со стороны улицы Отечественной в направлении Индурского шоссе, отвлекся от управления и съехал в кювет, где автомобиль влетел в деревья.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
АКС, АРЗ, АМС, АХРР и другие. Продолжаем изучать значение «тайных» шифров на спасательной спецтехнике МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика