В Гродно Mazda вылетела в кювет и врезалась в деревья: водитель в больнице

Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы при столкновении автомобиля с деревьями в Гродно, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 28 сентября, около 23.00. Установлено, что 23-летний водитель Mazda двигался со стороны улицы Отечественной в направлении Индурского шоссе, отвлекся от управления и съехал в кювет, где автомобиль влетел в деревья.

В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.