|
В Гродно Mazda вылетела в кювет и врезалась в деревья: водитель в больнице
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы при столкновении автомобиля с деревьями в Гродно,
Авария произошла 28 сентября, около 23.00. Установлено, что 23-летний водитель Mazda двигался со стороны улицы Отечественной в направлении Индурского шоссе, отвлекся от управления и съехал в кювет, где автомобиль влетел в деревья.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 28 сентября, около 23.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)