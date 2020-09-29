У Литвы есть план европейской помощи Беларуси в период «после Лукашенко»

Источник материала: Ежедневник

Вильнюс с партнерами из Риги и Бухареста подготовил план европейской помощи, который намерен предложить Беларуси после того, как от власти уйдет Александр Лукашенко, и представит свои наработки на ближайшей встрече ЕС в верхах.

Об этом заявил на совместной пресс-конференции с находящимся здесь с визитом президентом Франции Эмманюэлем Макроном его литовский коллега Гитанас Науседа, пишет ТАСС.

«Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы — Литва, Латвия, Румыния — предлагаем пакет мер для постлукашенковского периода, чтобы демократическая Беларусь восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы», — сказал он.

План, по словам президента, предусматривает лучший доступ Беларуси к рынку ЕС, финансовым ресурсам, диверсификацию энергетического сектора, помощь гражданскому обществу, неправительственным организациям. «Полагаю, что Европа в силах сделать [для Беларуси] очень многое, - утверждал он. - Верю в будущее Беларуси, в доброе, дружеское, мирное соседство».