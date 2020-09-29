Макрон после встречи с Тихановской: Мы будем действовать

Источник материала: АФН

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи со Светланой Тихановской заявил, что готов выступить посредником в урегулировании кризиса в Беларуси.

«Мы будем действовать», - заявил Макрон (цитата BNS).

"Я очень уважаю и ценю ее участие… мы сделаем все возможное, чтобы … вернуться к посредничеству ОБСЕ и добиться прогресса», - также сообщил президент Франции.

«У нас была очень хорошая дискуссия, но теперь мы должны быть прагматичными и поддерживать народ Беларуси. Мы сделаем все, что в наших силах, поверьте мне», - заявил Макрон.