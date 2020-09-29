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Семашко: Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам

29.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам, сообщил сегодня посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

"Можно так сказать», - сказал Семашко, отвечая на соответствующий вопрос.

«Это уже не является секретом, первый вице-премьер Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с Алексеем Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее. Они, не знаю, как будут называться, но их надо актуализировать по времени", - уточнил Семашко.

 
 
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Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам, сообщил сегодня посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
 
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