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Семашко: Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам
Источник материала: АФН
Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам, сообщил сегодня посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
"Можно так сказать», - сказал Семашко, отвечая на соответствующий вопрос.
«Это уже не является секретом, первый вице-премьер Николай Снопков был в Москве на прошлой неделе, и уже там встречались с Алексеем Оверчуком, обсуждали алгоритм и так далее. Они, не знаю, как будут называться, но их надо актуализировать по времени", - уточнил Семашко.
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Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам, сообщил сегодня посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
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