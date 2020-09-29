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Макрон пообещал Тихановской содействие в урегулировании ситуации в Беларуси

29.09.2020 11:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с де-факто президентом Беларуси Светланой Тихановской, пообещал содействие своей страны в организации диалога по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

"Он обещал сделать все, чтобы помочь в переговорах о преодолении политического кризиса в нашей стране", - сказала Тихановская после встречи.

Тихановская также сообщила, что Макрон обещал помощь в освобождении политзаключенных в Беларуси.

"Много людей пострадали от режима, многие находятся в заключении. Президент обещал сделать все, что может, для содействия в освобождении всех политзаключенных", - сообщила Тихановская после встречи (цитат ТАСС).

В понедельник на пресс-конференции в Вильнюсе Макрон подчеркнул необходимость посредничества в организации диалога между властью и оппозицией. "Мы предложили, чтобы его осуществляла Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и Франция будет способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться", - сказал он.

 
 
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Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с де-факто президентом Беларуси Светланой Тихановской, пообещал содействие своей страны в организации диалога по...
 
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