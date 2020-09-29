ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко: Быть "союзному государству" в полном объеме

29.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Работа над дорожными картами ведется, сказал глава белорусской дипмиссии в России Владимир Семашко

"Не знаю, как они будут называться дорожные карты или как-то по-другому. Их надо актуализировать по времени, по всему", – уточнил дипломат.

Владимир Семашко пошутил, что карты не старые, а "не состоявшиеся". Было разработано три десятка карт, "условно говоря, 28,5 из них было согласовано".

"Были какие-то моменты по цене на газ и какие-то моменты по компенсации налогового маневра", – напомнил он.

По его мнению, именно эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все было согласовано. 

"Мы должны были определенные нормы и межправсоглашения ввести с 1 января 2020 года. А сегодня уже октябрь наступает. Поэтому все сдвинется по времени", – прокомментировал дипломат.

"Позиция такая уже обнародовалась, что быть "союзному государству" в полном объеме, как говорят военные – по рубежам и времени. Можно считать, что диалог по дорожным картам возобновился", – добавил он.

Общие рынки нефти и газа двух стран, как отметил дипломат, будут созданы в рамках двойки раньше, чем в ЕАЭС, в качестве пилотного проекта.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа над дорожными картами ведется, сказал глава белорусской дипмиссии в России Владимир Семашко
 
Новости дня
Новости разные
 
Семашко: Беларусь и Россия возобновили переговоры по дорожным картам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика