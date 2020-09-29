"Не знаю, как они будут называться дорожные карты или как-то по-другому. Их надо актуализировать по времени, по всему", – уточнил дипломат.





Владимир Семашко пошутил, что карты не старые, а "не состоявшиеся". Было разработано три десятка карт, "условно говоря, 28,5 из них было согласовано".





"Были какие-то моменты по цене на газ и какие-то моменты по компенсации налогового маневра", – напомнил он.





По его мнению, именно эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все было согласовано.





"Мы должны были определенные нормы и межправсоглашения ввести с 1 января 2020 года. А сегодня уже октябрь наступает. Поэтому все сдвинется по времени", – прокомментировал дипломат.





"Позиция такая уже обнародовалась, что быть "союзному государству" в полном объеме, как говорят военные – по рубежам и времени. Можно считать, что диалог по дорожным картам возобновился", – добавил он.





Общие рынки нефти и газа двух стран, как отметил дипломат, будут созданы в рамках двойки раньше, чем в ЕАЭС, в качестве пилотного проекта.



