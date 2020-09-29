|
У кормушки все садисты? "Сенатор" Лискович заявил, что мирные протесты надо было подавлять более жестко
Источник материала: Партизан
Во время разгона мирных протестов действовать надо было жестче, заявил Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию
Это заявление "сенатор" сделал еще 18 сентября на едином дне информирования. Но запись встречи попала в редакцию
Виктор Лискович подчеркнул, что впервые за шесть лет выступает с написанным текстом — «чтобы не исказить суть». 15 минут он рассказывал про «комплексные технологии», с помощью которых людей заставили выйти на улицу, цветные революции и Telegram-канал Nexta. Позже рассказал о своем видении выборов и протестов, которые последовали за ними.
Виктор Лискович также рассказал, что участвовал на всех этапах избирательной кампании и видел, как ведет себя «деструктивная часть населения». «Организаторы получали за это вознаграждение. Минимум, который давался — вода, цветы, сладости», — сказал он.
В день выборов, по его словам, поступили сигналы о создании очередей на избирательных участках. После этого решили продлить работу участков и дать людям возможность проголосовать.
— После этого я повторно выезжал — не только я один — на ряд участков. И что я увидел: в течение 20−30 минут исчезли очереди. Они не стали даже дожидаться выполнить свой гражданский долг. После этого молниеносно эти же люди стали выполнять другую задачу, которая была им поставлена. Они стали формироваться в организованную колонны и маршем идти к стелле для того, чтобы вызвать беспорядки. И там я был. Я убежден, что если бы мы не приняли тогда твердых мер, было бы намного сложнее. Мало того, может быть, надо было принять еще более жесткие меры — это мое личное мнение. Один раз принял — будет легче. Но я могу и заблуждаться, я вас не призываю так думать.
Что было дальше? Дальше было хождение колон. Поняли, что силовой метод невозможен. Нужно к чести наших внутренних войск… Не ОМОН это, это внутренние войска, срочники — ребята. Всё это было на моих глазах. Я их видел, как они готовились. Жарко было, они были в полной боевой амуниции. Не так всё просто. Они нас с вами защищали, понимаете? Когда увидели, что силовой путь невозможен, перешли на белые цветочки, ленточки и хождение по городу Минску.
Цифры участников мирных акций завышались в пять раз, утверждает Виктор Лискович. Больше 40 000 людей, по его словам, одномоментно в Минске никогда не выходило. Еще до выборов на предприятиях создали стачкомы, которые потом дестабилизировали работу. Власти знали об этом, но из-за «памяркоўнасці» не стали действовать, сказал Лискович. Остановка предприятий — это государственный вред, и за него будут отвечать.
«Успешная работа силового блока позволила вычленить зачинщиков. А зачинщики — оказались подсудимые, те люди, которые не смогли реализовать себя в обществе».
— Человек имеет право иметь своё мнение, даже противоположное. Но ему никто не давал права выходить на улицу (заметим, что выходить на улицу и мирно выражать свое несогласие с чем бы то ни было - конституционное право любого гражданина страны, а также одно из неотъемлемых прав человека - прим. БП) и мешать всем остальным жить. Можете объединяться, садиться за круглый стол, спорить, доказывать, принимать решение. Но дестабилизировать общество нельзя.
Когда прекратилось финансирование, мы увидели, что мыльный пузырь сдулся. Кто-то оказался за границей, кто-то — в тюрьме. И правильно — надо, чтобы люди отсидели максимальные сроки за дестабилизацию. Люди поняли, что оказались пушечным мясом, никому уже не нужным, ни этому обществу, в котором жили, ни тому, чьи команды пытались выполнять.
Масштабные мирные акции протеста начались в Беларуси 9 августа - люди протестуют против фальсификации итогов выборов. С 9 по 12 августа ОМОН жестоко задерживал протестующих и просто случайных людей. Многие задержанные были жестоко избиты и подвергались пыткам, в местах изоляции они находились по 2-3 суток практически без води и еды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У кормушки все садисты? "Сенатор" Лискович заявил, что мирные протесты надо было подавлять более жестко
Во время разгона мирных протестов действовать надо было жестче, заявил Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета республики по образованию, науке,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)