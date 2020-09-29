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Избиение директора кафе: Верховный суд рассмотрит дело полковника КГБ

29.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд Беларуси начинает рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела полковника КГБ, который был осужден за избиение директора кафе в Гомеле, сообщили в суде.

Как ранее сообщалось, коллегия по уголовным делам гомельского областного с уда в начале июля приговорила полковника УКГБ по Минску и Минской области к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, признав его виновным в причинение тяжкого телесного повреждения. Суд первой инстанции, который проходил за закрытыми дверями, также назначил ему штраф лишил специального звания "полковник". Обвиняемый с приговором не согласился и обжаловал его в суде высшей инстанции.

"Суд сегодня рассмотрит данное дело в апелляционном порядке", - сообщили Sputnikво вторник в Верховном суде. Там уточнили, что рассмотрение дела пройдет в закрытом судебном заседании, а решение суда будет оглашено публично. Обвиняемый на судебном заседании присутствовать не будет.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по п.7 ч.2 ст.147 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения" Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Инцидент с участием начальника одного из отделов УКГБ по Минску и Минской области произошел в феврале 2020 года. Как следует из материалов дела, все случилось вечером в одном из кафе Гомеля, куда пришли двое мужчин. Они подсели за столик к двум девушкам, чтобы пообщаться. Девушки отказали в общении, завязался конфликт, в который вмешался директор кафе. В результате мужчине были нанесены телесные повреждения, видео ночной драки попало в интернет. Инцидент получил огласку, оперативники задержали полковника КГБ и возбудили уголовное дело. В Гомеле оно слушалось за закрытыми дверями из-за того, что в суде "оглашались государственные секреты".
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Верховный суд Беларуси начинает рассмотрение в апелляционном порядке уголовного дела полковника КГБ, который был осужден за избиение директора кафе в Гомеле,...
 
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