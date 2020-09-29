Избиение директора кафе: Верховный суд рассмотрит дело полковника КГБ

"Суд сегодня рассмотрит данное дело в апелляционном порядке", - сообщиливо вторник в Верховном суде. Там уточнили, что рассмотрение дела пройдет в закрытом судебном заседании, а решение суда будет оглашено публично. Обвиняемый на судебном заседании присутствовать не будет.