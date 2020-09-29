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Правительство Армении запретило выезд из страны мужчин

29.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.




Решение принято в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, которые были объявлены накануне в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении правительства Армении.

Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации, мужчины из мобилизационного резерва теперь могут покинуть страну только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.
 
 
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Правительство Армении ограничило выезд из страны всех мужчин от 18 до 55 лет, состоящих в мобилизационном резерве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу...
 
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