Правительство Армении запретило выезд из страны мужчин













Решение принято в связи с военным положением и всеобщей мобилизацией, которые были объявлены накануне в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.





«Согласно решению правительства, ограничивается выезд из страны мужчин, состоящих в мобилизационном резерве: рядовой, младший и высший сержантский состав до 48 лет, младший офицерский состав до 50 лет и высший офицерский состав до 55 лет», — говорится в сообщении правительства Армении.





Как пишет Sputnik Армения со ссылкой на Комитет гражданской авиации, мужчины из мобилизационного резерва теперь могут покинуть страну только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов.



