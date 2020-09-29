На МКАД погибла собака. Свидетель: «Ее выбросили из машины» (видео)

Источник материала: Onliner

На МКАД погибла собака. Сбил кто-то, теперь уж концов не сыскать. Откуда собака появилась на оживленной автодороге, может, случайно забрела? Наш читатель утверждает, что видел, как собаку выбросили из машины. Машина уехала, собака осталась.

Об инциденте, который произошел 28 сентября на внутреннем кольце МКАД в районе 10-й больницы, на нашем форуме рассказал пользователь с ником maksimka.

— Время — 15:11. Физическое лицо выбросило собаку из машины. В боковое зеркало было видно, как физическое лицо закрыло двери авто и стартануло, бросив собаку одну на произвол судьбы. Собака пыталась догнать уезжающее авто, но увы, — описал увиденное наш читатель.

Через некоторое время он ехал в обратном направлении и снова увидел эту собаку.

— В этом же месте, в третьем ряду рядом с отбойником, к сожалению, лежал уже труп этой выброшенной собаки, — рассказал maksimka.

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