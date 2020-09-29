АКС, АРЗ, АМС, АХРР и другие. Продолжаем изучать значение «тайных» шифров на спасательной спецтехнике МЧС

Источник материала: Onliner Разновидностей чрезвычайных ситуаций, когда огня нет, а вмешательство спасателей необходимо, — великое множество. И для практически каждой из них разработан свой тип автомобильной спецтехники реагирования. В августе мы рассказывали про АД, АВ, АГ и АКП. Сегодня продолжаем изучать значение спецшифров МЧС на бортах таких машин.

По аналогии с основными пожарными автомобилями, которые, напомним, делятся на две большие группы — основные общего применения и основные целевого применения, — АСА (аварийно-спасательные) также делятся на общие и целевые. Начнем с общих.

Аварийно-спасательная техника общего назначения

Самые распространенные аварии — это, естественно, автомобильные. Необходимость извлечь пострадавшего из разбитой легковушки, увы, возникает нередко. Для этого нужны гидравлические ножницы, дисковые пилы, домкраты и ряд других специальных инструментов.

На такие аварии выезжают машины типа АСА. Их называют аварийно-спасательными автомобилями общего применения.





В Республиканском отряде специального назначения (РОСН) МЧС есть структурное подразделение, работа которого — пробиваться к авариям через пробки на мотоциклах. По логике спасательным мотоциклам надо бы присвоить аббревиатуру АСМ (аварийно-спасательный мотоцикл), но такое обозначение не вводилось. Официальное название — мобильное аварийно-спасательное отделение на базе мотоциклов Yamaha XT660R.





К сожалению, аварии иногда случаются не только на автомобильном транспорте, но и, например, на железнодорожном. Тогда и инструмента нужно больше, и к месту самой катастрофы добраться сложнее. Но и для таких случаев в РОСН есть соответствующие АСА на шасси тяжелых МЗКТ-73011. Кузова с различными наборами оборудования можно менять, что обеспечивает система мультилифт.





Есть техника сугубо спасательная, без приставки «аварийно». Применяется она, когда аварии нет, а пострадавшие есть. Правильнее ее называть поисково-спасательной.

Когда в МЧС появилась первая техника для таких задач, специальных аббревиатур для нее еще не было, оставляли просто заводское обозначение. Это, например, вездеход «Радиан-1» на шинах сверхнизкого давления. Такие применяют для спасения рыбаков с отколовшихся льдин или поиска потерявшихся в болотистой местности.





У поисково-спасательных квадроциклов и снегоходов тоже пока нет специальной аббревиатуры. Такая техника пришла «на вооружение» буквально пару лет назад.





В места поисковых работ квадроциклы и снегоходы прибывают не своим ходом. Их привозят «ГАЗели» с прицепами. В кузовах у «ГАЗелей» — запас принадлежностей, которые нужны для работы поисковиков в лесах и т. п. Все вместе это уже комплекс, и у него есть спецобозначение — АПСР, автомобиль поисково-спасательных работ.





А что такое АКС? Это тоже из области поиска пострадавших. Как потерявшихся в лесу, так и попавших под завалы зданий и т. п. АКС — автомобиль кинологической службы МЧС. В фургонах с такой аббревиатурой ездят те самые милые лабрадоры-спасатели, которых так любят дети на праздниках.





«Узкие специалисты»

К целевым АСА относят аварийно-спасательные автомобили химической и радиационной, а также водолазной служб. Вот у них уже свои специфические обозначения.

АРЗ — автомобиль радиационной защиты. В составе оборудования есть гамма-спектрометры, дозиметры, противорадиационные костюмы. В прицепе — роботизированный комплекс Brokk 40.





Вот так выглядит робот Brokk 40 с дистанционным управлением. Его можно отправить туда, куда человеку нельзя даже в защитном костюме.





У АХРЗ — более широкая специализация. Это автомобиль химической и радиационной защиты. То есть на нем выезжают не только на аварии с радиацией, но и на разлив агрессивных жидкостей, например.





АХРР — это автомобиль химической и радиационной разведки. Одних только дозиметров здесь несколько. Причем с привычными нам бытовыми приборами они имеют мало общего. У профессионалов на вооружении оборудование совсем другого уровня точности и, соответственно, стоимости. Еще здесь есть так называемый метеокомплект, позволяющий анализировать и прогнозировать распространение радиоактивных веществ. Кроме того, внутри нашлось место для многоканальных газоанализаторов и еще целого ряда сугубо профессиональной аппаратуры. Этот вариант на базе Mercedes-Benz Sprinter 519 охраняет БелАЭС.





Тяжелые АХРЗ оснащаются очень большим спектром оборудования. К спецкостюмам и приборам добавляются специальные насосы и резервуары для сбора агрессивных жидкостей.





Если ситуация с химической или радиационной аварией очень серьезная, то вперед пойдет АЛХРА — автомобиль-лаборатория химического и радиационного анализа. Это уже передвижной «научный центр» со сверхсложными (и сверхдорогими) спецприборами. Если АЛХРА даст добро, то АХРЗ вступят в бой.





АВСС — автомобиль водолазно-спасательной службы. Относительно простые водолазные АСА вывозят команду водолазов, специальные костюмы и акваланги, а также буксируют моторную лодку. Ребята из экипажа АВСС занимаются многими задачами на воде. Поиск и подъем тел утонувших в результате несчастных случаев — тоже их работа.





Но есть и совершенно особые водолазные АСА — так называемые мобильные водолазные комплексы (МВК). Список их оборудования поистине впечатляет: подводные алмазные гидравлические цепные пилы, подводные перфораторы, отбойные молотки и многое другое.

Команда такой машины может проникнуть даже в корпус затонувшего судна. А еще МВК — это передвижной дом с кондиционером и санузлом.

Если в Минском море перевернется Costa Concordia или на дне Нарочи обнаружится затонувший испанский галеон с бочками золота, то приедут спецы на МВК. А на прицепе с собой привезут МБ — мобильную барокамеру.





АМС — это автомобиль медицинской службы. У МЧС есть собственные медики. Главная их задача — помогать пострадавшим спасателям, но и на помощь населению они, конечно, придут.





Существуют у спасателей и задачи, когда еще ничего не обрушилось, не сгорело, а работа для специалистов уже есть. Речь о дежурном инспектировании различных объектов. Для этого предусмотрено много видов передвижных лабораторий. МДК, мобильный диагностический комплекс, — только один из вариантов. Этот спецавтомобиль предназначен для оценки технического состояния зданий, сооружений и их пригодности к дальнейшей эксплуатации.





Рассмотренная техника предназначена для работы на самых разных авариях. Но случаются не только аварии, а и нечто более масштабное — катастрофы природного или техногенного характера, связанные с обилием разрушений на большой территории. Речь об ураганах и наводнениях. К этому МЧС тоже готово и имеет впечатляющий арсенал инженерной техники. О ней поговорим в следующей серии.

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