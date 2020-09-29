Путин: Беларусь находится в условиях беспрецедентного внешнего давления

По мнению президента РФ Владимира Путина, Беларусь после президентских выборов оказалась в непростой ситуации.



Фото пресс-службы Кремля

В своем видеобращении к участникам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России он заявил, что республика находится «в условиях беспрецедентного внешнего давления».

Путин подчеркнул, что «отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история».