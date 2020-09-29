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ОНТ заявил, что Лукашенко выдвинули на Нобелевку, но списал этот фейк с сайта с выдуманными новостями

29.09.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В телеграме есть несколько отличных сатирических каналов, где публикуют абсолютно выдуманные новости, которые могли бы случиться разве что в параллельной вселенной.  

Один из таких – ИА «Панорама». Это паблик одноименного сатирического издания, где публикуют вот такие новости: 

  • Лукашенко распорядился отправить во Францию 100 тысяч жёлтых жилетов
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон вызван на допрос в Следственный комитет по делу о попытке свержения существующей власти в Республике Беларусь.
  • Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана. 

«Панорама» существует с 2017-го. Как писала «Медуза», сайт не приносит своим создателям никакого дохода, а редакторам приходится сохранять анонимность из-за опасения мести со стороны героев публикаций.

Одной из новостей на «Панораме» была заметка и о том, что Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. Естественно, нобелевский комитет ничего подобного не делал – это была шутка. 

Но госканал ОНТ, видимо, не знаком с творчеством редакторов «Панорамы». Ну, или так сильно хотел, чтобы так называемый президент стал претендентом на нобелевку, что перепечатал новость из издания с выдуманным контентом. 

Читайте по теме: «Шапито дня. Ермошину выдвинули на Нобелевскую премию мира»

 
Теги: Новости
 
 
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В телеграме есть несколько отличных сатирических каналов, где публикуют абсолютно выдуманные новости, которые могли бы случиться разве что в параллельной...
 
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