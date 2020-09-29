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ОНТ заявил, что Лукашенко выдвинули на Нобелевку, но списал этот фейк с сайта с выдуманными новостями
Источник материала: KYKY>
В телеграме есть несколько отличных сатирических каналов, где публикуют абсолютно выдуманные новости, которые могли бы случиться разве что в параллельной вселенной.
Один из таких – ИА «Панорама». Это паблик одноименного сатирического издания, где публикуют вот такие новости:
«Панорама» существует с 2017-го. Как
Одной из новостей на «Панораме» была заметка и о том, что Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. Естественно, нобелевский комитет ничего подобного не делал – это была шутка.
Но госканал ОНТ, видимо, не знаком с творчеством редакторов «Панорамы». Ну, или так сильно хотел, чтобы так называемый президент стал претендентом на нобелевку, что перепечатал новость из издания с выдуманным контентом.
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