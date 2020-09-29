ОНТ заявил, что Лукашенко выдвинули на Нобелевку, но списал этот фейк с сайта с выдуманными новостями

Источник материала: KYKY

В телеграме есть несколько отличных сатирических каналов, где публикуют абсолютно выдуманные новости, которые могли бы случиться разве что в параллельной вселенной.

Один из таких – ИА «Панорама». Это паблик одноименного сатирического издания, где публикуют вот такие новости:

Лукашенко распорядился отправить во Францию 100 тысяч жёлтых жилетов

Президент Франции Эмманюэль Макрон вызван на допрос в Следственный комитет по делу о попытке свержения существующей власти в Республике Беларусь.

Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана.

«Панорама» существует с 2017-го. Как писала «Медуза», сайт не приносит своим создателям никакого дохода, а редакторам приходится сохранять анонимность из-за опасения мести со стороны героев публикаций.

Одной из новостей на «Панораме» была заметка и о том, что Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию мира. Естественно, нобелевский комитет ничего подобного не делал – это была шутка.

Но госканал ОНТ, видимо, не знаком с творчеством редакторов «Панорамы». Ну, или так сильно хотел, чтобы так называемый президент стал претендентом на нобелевку, что перепечатал новость из издания с выдуманным контентом.