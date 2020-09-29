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Пистолет достал милиционер, а в колонию отправили мирных демонстрантов. Как судили беларусов, которые отбивались от силовиков

29.09.2020 11:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Помните, как 19 июня в Молодечно милиционер достал пистолет, а местные жители начали себя отбивать? Сегодня парней, которые были в той потасовке, судили – их приговорили к реальным срокам, об этом сообщает TUT.by. 

Речь про двух ребят – 25-летнего Владислава Евстигнеева и 31-летнего Павла Пескова виновными – их признали виновными по ч. 2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел». Владиславу дали три года колонии, а Павлу – три года и три месяца колонии общего режима. Прокурором по этому делу был Сергей Габрукович. 

Потерпевшими по делу стали сотрудник ОМОНа Миноблисполкома Вячеслав Яковенко и командир отряда Евгений Баранов. Оба омоновца заявили, что не будут подавать иски к обвиняемым.

Тем не менее, в обвинении все четко зафиксировано: мол, Павел, пытаясь освободить задержанного мужчину, сцепился с омоновцем (Яковенко). Вместе с ним упал на тротуар и пытался оттащить силовика. У Яковенко, как говорится в обвинении, была «повреждена левая штанина брюк форменного обмундирования в области колена и причинены телесные повреждения в виде ссадины на левом коленном суставе».

Павел частично признал свою вину, Владислав признал вину полностью. 

Нужно знать и о том, что еще до этого суда Павел за участие в этой же акции (19 сентября) уже получил штраф 50 базовых величин (1350 рублей). А Владислав – семь суток ареста. 

Фото обложки: Настасья Уткина, «Рэгіянальная газета»

 
 
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Помните, как 19 июня в Молодечно милиционер достал пистолет, а местные жители начали себя отбивать? Сегодня парней, которые были в той потасовке, судили – их...
 
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