ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мы готовы бороться». IT-фронт Беларуси опубликовал бескомпромиссный манифест

29.09.2020 11:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На сайте belarusit.duckdns.org появился манифест беларуского IT-фронта, подписанный Кибер Партизанами. Посмотрите, чего хотят и что будут делать ради своей цели айтишники. 

«Кто мы: Мы – децентрализованное сообщество профессионалов в области ИТ. Вместе мы – сила, борющаяся за справедливость. 

Наши цели: Отстранение от власти чиновников, не желающих слышать голос народа и служить интересам Республики Беларусь.

Наши пути достижения: Проникновение в закрытые государственные ИТ-системы. Поиск материалов, затрагивающих интересы чиновников и силовых ведомств, и публичное раскрытие их.

Наши мотивы: Жажда свободы и справедливости. Мы, как и миллионы других беларусов, не хотим стоять в стороне текущего кризиса. Мы готовы бороться на своем «поле боя», где мы имеем безграничные возможности.

Наши принципы: Мы не жаждем мести, но выбираем те же пути борьбы, используемые против нас. Мы не идем на уступки и компромиссы, пока наши требования не будут выполнены на 100%. Мы слушаем и слышим волю народа и честно избранного президента – Светлану Тихановскую.

В чем наша сила: Наша сила, в честности, в изобретательности, в опыте и поддержке наших действий здравомыслящим членами общества.

Традиционно ИТ являлось локомотивом Беларуси, который развивался в стороне от идеологии государства. Именно этот путь и позволил стать Беларуси ИТ-страной. Настал тот момент, когда ИТ должно проявить солидарность с народом и применить все знания и умения, которые накапливались годами, по ведению бизнеса в РБ, на все отрасли путем трансформации всего государственного управления. ИТ – это наша поле битвы и это наши правила. Мы, ИТ-сообщество, привыкли жить в открытом мире и приносить пользу.

Последние дни мы находимся в постоянном стрессе и [сталкиваемся с] невозможностью выполнять свою работу из-за беспрецедентных репрессий, обрушившихся на ИТ-сообщество Беларуси. Мы честно выполняем свою работу, платим налоги и хотим, чтоб правительство, будучи выдвиженцами от народа, честно выполняло свои. 

Путь решения проблемы, которое выбрало экс-правительство РБ, ведет страну ко дну, уничтожая имидж и весь фундамент, который собирался ИТ по крупицам. Мы не можем больше бездействовать и, если экс-президент утратили контроль над происходящим в стране – мы принимаем попытку взять контроль в свои руки!

ИТ-Беларусь с Народом!»

Читайте по теме: Появилась группировка хакеров за Лукашенко: они взломали сайт KYKY и угрожают «Кибер Партизанам»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сайте belarusit.duckdns.org появился манифест беларуского IT-фронта, подписанный Кибер Партизанами. Посмотрите, чего хотят и что будут делать ради своей цели айтишники.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
У кормушки все садисты? "Сенатор" Лискович заявил, что мирные протесты надо было подавлять более жестко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика