«Мы готовы бороться». IT-фронт Беларуси опубликовал бескомпромиссный манифест

Источник материала: KYKY

На сайте belarusit.duckdns.org появился манифест беларуского IT-фронта, подписанный Кибер Партизанами. Посмотрите, чего хотят и что будут делать ради своей цели айтишники.

«Кто мы: Мы – децентрализованное сообщество профессионалов в области ИТ. Вместе мы – сила, борющаяся за справедливость.

Наши цели: Отстранение от власти чиновников, не желающих слышать голос народа и служить интересам Республики Беларусь.

Наши пути достижения: Проникновение в закрытые государственные ИТ-системы. Поиск материалов, затрагивающих интересы чиновников и силовых ведомств, и публичное раскрытие их.

Наши мотивы: Жажда свободы и справедливости. Мы, как и миллионы других беларусов, не хотим стоять в стороне текущего кризиса. Мы готовы бороться на своем «поле боя», где мы имеем безграничные возможности.

Наши принципы: Мы не жаждем мести, но выбираем те же пути борьбы, используемые против нас. Мы не идем на уступки и компромиссы, пока наши требования не будут выполнены на 100%. Мы слушаем и слышим волю народа и честно избранного президента – Светлану Тихановскую.

В чем наша сила: Наша сила, в честности, в изобретательности, в опыте и поддержке наших действий здравомыслящим членами общества.

Традиционно ИТ являлось локомотивом Беларуси, который развивался в стороне от идеологии государства. Именно этот путь и позволил стать Беларуси ИТ-страной. Настал тот момент, когда ИТ должно проявить солидарность с народом и применить все знания и умения, которые накапливались годами, по ведению бизнеса в РБ, на все отрасли путем трансформации всего государственного управления. ИТ – это наша поле битвы и это наши правила. Мы, ИТ-сообщество, привыкли жить в открытом мире и приносить пользу.

Последние дни мы находимся в постоянном стрессе и [сталкиваемся с] невозможностью выполнять свою работу из-за беспрецедентных репрессий, обрушившихся на ИТ-сообщество Беларуси. Мы честно выполняем свою работу, платим налоги и хотим, чтоб правительство, будучи выдвиженцами от народа, честно выполняло свои.

Путь решения проблемы, которое выбрало экс-правительство РБ, ведет страну ко дну, уничтожая имидж и весь фундамент, который собирался ИТ по крупицам. Мы не можем больше бездействовать и, если экс-президент утратили контроль над происходящим в стране – мы принимаем попытку взять контроль в свои руки!

ИТ-Беларусь с Народом!»