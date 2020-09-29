Командир минского ОМОНа сказал задержанным студентам, что их мнение ему обидно

Источник материала: Ежедневник

В Минске были задержаны трое студентов. Они сделали надписи на доме, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

По сообщению пресс-службы МВД, студенты узнали в интернете о надписях на доме, где живет Балаба. Они присоединились к авторам предыдущих постов и гелевой ручкой написали на объявлениях дома «Балаба – убийца».

Молодых людей задержали. К задержанным студентам пришел и Балаба. На сайте МВД опубликовано видео об этом.

Балаба спросил парней, чем им так стала интересна его личность. Он также отметил, что их мнение о том, что он убийца, ему обидно, и оно не соответствует действительности.

В пресс-службе МВД заявили, что теперь молодые люди раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН. Их действиям будет дана правовая оценка.