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Командир минского ОМОНа сказал задержанным студентам, что их мнение ему обидно

29.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Минске были задержаны трое студентов. Они сделали надписи на доме, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.

По сообщению пресс-службы МВД, студенты узнали в интернете о надписях на доме, где живет Балаба. Они присоединились к авторам предыдущих постов и гелевой ручкой написали на объявлениях дома «Балаба – убийца».

Молодых людей задержали. К задержанным студентам пришел и Балаба. На сайте МВД опубликовано видео об этом.

Балаба спросил парней, чем им так стала интересна его личность. Он также отметил, что их мнение о том, что он убийца, ему обидно, и оно не соответствует действительности.

В пресс-службе МВД заявили, что теперь молодые люди раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН. Их действиям будет дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске были задержаны трое студентов. Они сделали надписи на доме, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
 
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