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Командир минского ОМОНа сказал задержанным студентам, что их мнение ему обидно
29.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Минске были задержаны трое студентов. Они сделали надписи на доме, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
По сообщению пресс-службы МВД, студенты узнали в интернете о надписях на доме, где живет Балаба. Они присоединились к авторам предыдущих постов и гелевой ручкой написали на объявлениях дома «Балаба – убийца».
Молодых людей задержали. К задержанным студентам пришел и Балаба. На сайте МВД опубликовано
Балаба спросил парней, чем им так стала интересна его личность. Он также отметил, что их мнение о том, что он убийца, ему обидно, и оно не соответствует действительности.
В пресс-службе МВД заявили, что теперь молодые люди раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН. Их действиям будет дана правовая оценка.
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В Минске были задержаны трое студентов. Они сделали надписи на доме, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба.
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