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Пролукашенковские хакеры взломали сайт kyky.org

29.09.2020 11:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси появились новые киберпартизаны. Они поддерживают Лукашенко.

Редакция издания kyky.org сообщила, что влом произошел 28 сентября вечером.

 На главной странице появилась фотография Александра Лукашенко с его инаугурации, послание с текстом «Вы взломаны», а также 30-секундная аудиозапись от «Кибер-контр-партизан».

Измененный голос в аудиозаписи сообщил: "Мы сторонники Лукашенко. Нам известно о вашей разработке системы распознавания лиц, позволяющей деаномизировать сотрудников силовых структур, а также о взломе их счетов. Силовики честным трудом зарабатывали эти деньги, разгоняя толпу нерадивых протестантов, поэтому мы не приемлем такого безобразия и хотим восстановить справедливость. Знайте, "Кибер Партизаны", вы тоже не защищены! И мы вас не боимся. До встречи".

Редакция KYKY заявляет, что она не имеет отношения ни к группировке "Кибер партизан", ни к системе распознавания лиц. 

 
 
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В Беларуси появились новые киберпартизаны. Они поддерживают Лукашенко.
 
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