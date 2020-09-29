Андрей Егоров: Встреча с Макроном придала еще больше легитимности Тихановской и Координационному совету

"Мы предложили, чтобы ОБСЕ взяла обязательство, Франция тоже будет делать все возможное, чтобы это посредничество состоялось, и чтобы мы могли двигаться вперед", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.





Итоги встречи по просьбе «Белорусского партизана» прокомментировал основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров.





- Нужно подчеркнуть, что после абсолютно абсурдной реакции белорусского МИДа с оскорбительными выпадами в адрес Макрона, самому Макрону, наверное, было очень забавно встретиться с Тихановской, что он и сделал. Этакий иронический троллинг неадекватных действий белорусских властей. Такова юмористическая сторона вопроса.





В политическом смысле это очень важная встреча, свидетельствующая о все большей легитимности, которую придает международное сообщество Тихановской и Координационному совету.





Крайне важно, что такой шаг совершает Франция: вовлечение политических тяжеловесов в дипломатическую работу необходимо для разрешения ситуации в Беларуси. Именно такие политики, как Макрон и Меркель, такие страны, как Франция и Германия, могут влиять на позицию России.





Если слова Макрона являются не формулой дипломатической вежливости, а стремлением действительно включиться в разрешение политического кризиса в Беларуси и в организацию возможного посредничества, вполне вероятно, это даст свой эффект.





Такая международная группа, естественно, потребует согласия либо даже участия России в совместной работе, иначе такая группа невозможна: Россия будет разговаривать не в целом с Евросоюзом, не с ОБСЕ, не со странами Балтики, но вполне возможно согласится на разговор с Францией и Германией.





- Возможно ли посредничество ОБСЕ при урегулировании политического кризиса в Беларуси?





- Посредничество ОБСЕ возможно только в том случае, если Организация будет плацдармом для формирования посреднической группы из представителей Евросоюза, России, возможно, США. Сама по себе ОБСЕ не может играть посреднической роли, но может выступать официальным титулом для такой группы.





Но нужно понимать, что сначала соглашение о посредничестве должно быть достигнуто на политическом уровне между основными игроками: Россией, Евросоюзом и США. При достижении такого соглашения ему могут найти форму, например, в виде посреднической группы под эгидой ОБСЕ.





- Возможны ли повторные президентские выборы в Беларуси еще в 2020 году, о чем говорила Светлана Тихановская?





- Выборы в 2020 году возможны только при урегулировании политического кризиса, без его разрешения никаких выборов не будет. Но если диалог между действующей властью и Светланой Тихановской с Координационным советом хотя бы начнется, тогда, возможно, и успеем с выборами.





Многое будет зависеть от характера разрешения политического кризиса. Вполне возможно, что можем успеть с выборами еще в 2020 году, если нет – тогда в 2021 году.





Если кризис разрешится в пользу действующей власти, тогда вообще ни о каких выборах речь не идет.