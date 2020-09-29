Посол Беларуси: первая часть кредита от России уже поступила

Отвечая на вопрос как обстоит дело с российским кредитом, белорусский дипломат сказал, что министр финансов Беларуси ему "обещал, что уже должно было состояться зачисление средств".





"Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов", - отметил Владимир Семашко.





При этом он заверил, что первый транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. Есть условия регулирования поставок газа с 1 января 2021 года.





"Соответственно создание общего белорусско-российского рынка газа с января 2022 года", - подчеркнул он.





Напомним, что 15 сентября стало известно о выделении Россией государственного кредита Беларуси в размере 1,5 миллиарда долларов, решение об этом было принято во время встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Как уточнил позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.











