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Меркель призвала Армению и Азербайджан к немедленному перемирию

29.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Меркель в разговоре с Пашиняном и Алиевым призвала к немедленному перемирию

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых обсуждалось обострение конфликта между обеими странами, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

Разговор с Пашиняном состоялся в понедельник, с Алиевым - во вторник. "Канцлер подчеркнула необходимость немедленного прекращения огня и возвращения за стол переговоров", - сообщил Зайберт. По мнению канцлера, Минская группа ОБСЕ является "подходящим форумом" для таких переговоров.

Меркель также отметила, что "соседние страны должны внести свой вклад в мирное урегулирование [конфликта]", добавил представитель кабмина ФРГ.
 
 
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Меркель в разговоре с Пашиняном и Алиевым призвала к немедленному перемирию
 
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