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Министр попросил не лить воду

29.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр спорта Сергей Ковальчук на выездном заседании коллегии ведомства, проходившем в Бресте, в частности, высказался о воспитании патриотизма у спортсменов.





Не нужно в выступлениях лить воду и рассказывать об успехах. Их мы и так заметим. Говорить нужно о недостатках, не скрывать их, а вытаскивать на поверхность, поднять весь пласт проблем и недоработок, чтобы обсудить и принять конструктивные решения...

Воспитание спортсменов должно быть комплексным, важно уделять внимание патриотической составляющей. В первую очередь нужно подготовить достойных граждан своей страны. В пятницу, например, мы ездили в Брестскую крепость, возложили цветы. Забывать о подвиге воинов героев, спасших от фашизма не только свою землю, но и весь мир, мы не имеем права. Обязаны помнить и соответствовать, — цитирует "СБ".
 
Теги: Брест
 
 
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Министр спорта Сергей Ковальчук на выездном заседании коллегии ведомства, проходившем в Бресте, в частности, высказался о воспитании патриотизма у спортсменов.
 
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