Министр попросил не лить воду

















Не нужно в выступлениях лить воду и рассказывать об успехах. Их мы и так заметим. Говорить нужно о недостатках, не скрывать их, а вытаскивать на поверхность, поднять весь пласт проблем и недоработок, чтобы обсудить и принять конструктивные решения...





"СБ". Воспитание спортсменов должно быть комплексным, важно уделять внимание патриотической составляющей. В первую очередь нужно подготовить достойных граждан своей страны. В пятницу, например, мы ездили в Брестскую крепость, возложили цветы. Забывать о подвиге воинов героев, спасших от фашизма не только свою землю, но и весь мир, мы не имеем права. Обязаны помнить и соответствовать, — цитирует



