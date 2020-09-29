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Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь. Не себя ли он имел ввиду?
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска "братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре".
Такую оценку он озвучил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси. Напомним, форум проходит в онлайн-режиме.
По словам Путина, которые приводит
При этом Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь.
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Президент РФ Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска "братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре".
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