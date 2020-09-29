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Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Беларусь. Не себя ли он имел ввиду?

29.09.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска "братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре".


Такую оценку он озвучил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси. Напомним, форум проходит в онлайн-режиме.

По словам Путина, которые приводит ТАСС, межрегиональные связи являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

При этом Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска "братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре".
 
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