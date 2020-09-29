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Посол Беларуси в РФ: Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на газ в 2021 году

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021 году. Об этом во вторник журналистам сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс».

Посол, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Беларуси в 2021 году, поделился итогами встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение. Скорее всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года», – рассказал Семашко,

По мнению дипломата, общий рынок газа в Союзном государстве «уже можно создать с 1 января 2022 года».



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Теги: Минск
 
 
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Владимир Семашко поделился итогами встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
 
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