Посол Беларуси в РФ: Минск и Москва продвинулись в понимании по цене на газ в 2021 году

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва пришли к консенсусу по главным вопросам, касающимся цены на газ в 2021 году. Об этом во вторник журналистам сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, передает «Интерфакс» .

Посол, отвечая на вопрос о цене на российский газ для Беларуси в 2021 году, поделился итогами встречи в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. «Мы продвинулись в понимании. Нюансы не буду говорить. Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение. Скорее всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года», – рассказал Семашко,

По мнению дипломата, общий рынок газа в Союзном государстве «уже можно создать с 1 января 2022 года».