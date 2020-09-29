Путин: Отношения России и Беларуси братские, добрососедские и подлинно союзнические

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими,

добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными

политической конъюнктуре. Об этом он заявил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

Межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», считает глава государства. «Отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», – подчеркнул Путин.