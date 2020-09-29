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Путин: Отношения России и Беларуси братские, добрососедские и подлинно союзнические

29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими,
добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными
политической конъюнктуре. Об этом он заявил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.

Межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», считает глава государства. «Отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», – подчеркнул Путин.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент РФ заявил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.
 
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