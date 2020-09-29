|
Путин: Отношения России и Беларуси братские, добрососедские и подлинно союзнические
29.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин назвал отношения Москвы и Минска братскими,
Межрегиональные связи являются «одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», считает глава государства. «Отношения России и Беларуси не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», – подчеркнул Путин.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом президент РФ заявил во вторник в видеообращении к участникам Форума регионов России и Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)