Минск и Москва подвели итоги первого дня VII форума регионов России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Москва в онлайн-формате подвели итоги первого дня VII форума регионов России и Беларуси. В их числе – подписание пакета бизнес-контрактов на сумму более 700 миллионов долларов, отмена роуминга между Россией и Беларусью, а также развитие внутрисоюзного туризма, передает «МИР 24».

На заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации договорились о плане проведения совместных мероприятий в рамках 75-летия Великой Победы, обсудили перспективы научно-технического сотрудничества России и Беларуси, а также взаимодействие в сфере сельского хозяйства и энергетики.

«Мы уверены, что эта встреча и этот форум дадут дополнительный импульс проработке вопросов в области энергетики. Завершается подготовка к вводу белорусской атомной станции. Это крупнейший белорусско-российский проект. И мы надеемся, что через пару-тройку недель состоится запуск порядка 50% первого энергоблока», – сказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Также сенаторы двух стран обсудили повестку очередного заседания Межпарламентской комиссии, которое пройдет в следующем году в России в рамках VIII форума регионов. Дата и место пока определяются.