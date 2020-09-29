ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ показала, как инспектор-женщина останавливала нетрезвого водителя-беглеца (видео)

29.09.2020 12:17 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«В милицию поступило сообщение, что в Жодино въехал бордовый Renault, водитель которого может быть пьян, так как на дороге ведет себя неадекватно, — сообщили в УВД Минской области. — Наряд ГАИ обнаружил машину на автодороге Жодино — Будагово. Водитель стал скрываться, едва не сбив инспектора, которая через открытое окно пыталась извлечь ключи из замка зажигания».

«Водитель поехал в сторону леса, где надеялся оторваться от преследования, — рассказали в УВД. — Далее последовала погоня по лесным дорогам, в результате водитель был задержан».

По данным милиции, машиной управлял 48-летний житель Борисова: «Результат медосвидетельствования — 1,2 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлены протоколы за игнорирование неоднократных сигналов об остановке, за повторное в течение года управление ТС без прав. Учитывая, что в календарном году водитель уже привлекался за „пьяную“ езду, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 317-1 УК РБ».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В милицию поступило сообщение, что в Жодино въехал бордовый Renault, водитель которого может быть пьян, так как на дороге ведет себя неадекватно, — сообщили в УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Легкая атлетика в угоду идеологической корректности сделала огромный шаг в сторону отлучения от международных стартов»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика