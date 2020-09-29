ГАИ показала, как инспектор-женщина останавливала нетрезвого водителя-беглеца (видео)

Источник материала: Onliner

«В милицию поступило сообщение, что в Жодино въехал бордовый Renault, водитель которого может быть пьян, так как на дороге ведет себя неадекватно, — сообщили в УВД Минской области. — Наряд ГАИ обнаружил машину на автодороге Жодино — Будагово. Водитель стал скрываться, едва не сбив инспектора, которая через открытое окно пыталась извлечь ключи из замка зажигания».

«Водитель поехал в сторону леса, где надеялся оторваться от преследования, — рассказали в УВД. — Далее последовала погоня по лесным дорогам, в результате водитель был задержан».

По данным милиции, машиной управлял 48-летний житель Борисова: «Результат медосвидетельствования — 1,2 промилле алкоголя. В отношении нарушителя составлены протоколы за игнорирование неоднократных сигналов об остановке, за повторное в течение года управление ТС без прав. Учитывая, что в календарном году водитель уже привлекался за „пьяную“ езду, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 317-1 УК РБ».