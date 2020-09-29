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Китайцы готовят электрокар с запасом хода 800 километров

29.09.2020 12:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пока мы с вами боимся покупать 1,4-литровую версию Polo, опасаясь, что турбомотор не отходит даже 900 тысяч километров, в Китае производители семимильными шагами развиваются в сегменте электромобилей и буквально еженедельно представляют новые EV-модели. Вот, например, Neta Eureka 03, которой призвано заставить понервничать самого Илона Маска.

Если вы никогда не слышали о бренде Neta, неудивительно: компания молодая. Она специализируется на разработке премиальных электрокаров и входит в состав концерна Hozon Auto. Модель Eureka 03 носит статус концепта, но с пометкой «предсерийный». Дизайн менять не будут. В ближайшем будущем электрический седан поступит в продажу и составит конкуренцию Xpeng P7 и Tesla Model 3. Создатели отмечают, что Eureka 03 более обтекаем, чем соперники, и будет иметь рекордный запас хода.

Китайцы готовят электрокар с запасом хода 800 километров

У новинки очень интересная головная оптика. Y-образные LED-элементы четко обозначают габаритные размеры машины и делают автомобиль визуально шире. Кстати, V по центру переднего бампера тоже светится. Чуть ниже — решетка радиатора, на которой расположилась большая надпись с названием модели.

Китайцы готовят электрокар с запасом хода 800 километров

Сбоку, кроме изящных полосок на дверях, в глаза бросаются футуристичные колеса и камеры заднего вида вместо традиционных зеркал. Что из этого дойдет до серии — пока неясно. Сзади — схожая по форме с головной оптика и на удивление маленький выдвижной спойлер. Цифры характеристик впечатляют: 800 километров запаса хода, 4 секунды до сотни, автопилот 4-го поколения. Ожидается, что Eureka 03 поступит в продажу в 2022 году.

Китайцы готовят электрокар с запасом хода 800 километров
Tesla Model 3 I LONG RANGE AWD, 2020 г.в., новый
черный, хетчбэк, электро, автоматическая, полный привод
157 283 р.
59 885$ / 51 450€
Tesla Model 3 I Perfomance, 2020 г.в., новый
белый, хетчбэк, электро, автоматическая, полный привод
165 078 р.
62 853$ / 54 000€
Tesla Model 3 I Perfomance, 2020 г.в., новый
серый, хетчбэк, электро, автоматическая, полный привод
168 288 р.
64 075$ / 55 050€
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Пока мы с вами боимся покупать 1,4-литровую версию Polo, опасаясь, что турбомотор не отходит даже 900 тысяч километров, в Китае производители семимильными шагами...
 
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