Китайцы готовят электрокар с запасом хода 800 километров

Источник материала: Onliner

Пока мы с вами боимся покупать 1,4-литровую версию Polo, опасаясь, что турбомотор не отходит даже 900 тысяч километров, в Китае производители семимильными шагами развиваются в сегменте электромобилей и буквально еженедельно представляют новые EV-модели. Вот, например, Neta Eureka 03, которой призвано заставить понервничать самого Илона Маска.

Если вы никогда не слышали о бренде Neta, неудивительно: компания молодая. Она специализируется на разработке премиальных электрокаров и входит в состав концерна Hozon Auto. Модель Eureka 03 носит статус концепта, но с пометкой «предсерийный». Дизайн менять не будут. В ближайшем будущем электрический седан поступит в продажу и составит конкуренцию Xpeng P7 и Tesla Model 3. Создатели отмечают, что Eureka 03 более обтекаем, чем соперники, и будет иметь рекордный запас хода.





У новинки очень интересная головная оптика. Y-образные LED-элементы четко обозначают габаритные размеры машины и делают автомобиль визуально шире. Кстати, V по центру переднего бампера тоже светится. Чуть ниже — решетка радиатора, на которой расположилась большая надпись с названием модели.





Сбоку, кроме изящных полосок на дверях, в глаза бросаются футуристичные колеса и камеры заднего вида вместо традиционных зеркал. Что из этого дойдет до серии — пока неясно. Сзади — схожая по форме с головной оптика и на удивление маленький выдвижной спойлер. Цифры характеристик впечатляют: 800 километров запаса хода, 4 секунды до сотни, автопилот 4-го поколения. Ожидается, что Eureka 03 поступит в продажу в 2022 году.



