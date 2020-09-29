Посмотрите на улучшенное нейросетью видео первого испытания ядерной пушки (видео)

Источник материала: Onliner

Весной 1953 года на полигоне в пустыне Невада была протестирована «Атомная Энни» — утром 25 мая случился первый в истории человечества выстрел атомным артиллерийским снарядом. Оригинальная запись была снята на цветную пленку, однако энтузиасты решили улучшить кадры: с помощью нейросети разрешение подняли до 4K, а частоту кадров — с 24 до 48 fps.

Как отмечают авторы, некоторые сцены были обработаны не совсем корректно, однако в целом результат достоин внимания.

При необходимости вручную установите разрешение видео.

Выпущенный из пушки снаряд имел диаметр 280 миллиметров, длину почти 140 сантиметров и весил около 400 килограммов. Пролетев за 19 секунд 10 километров, снаряд детонировал на высоте 160 метров над землей. После успешного испытания «Атомной Энни» было изготовлено еще два десятка таких же орудий и 80 снарядов к ним, однако их так и не применили.