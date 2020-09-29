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Под Бобруйском «Ауди» влетела в дерево — погибли два человека
Источник материала: Навiны
Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от деревни Слободка (Бобруйский район).
Как сообщили в Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Aуди» не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в деревья.
Водитель и его 64-летняя пассажирка скончались на месте аварии.
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от деревни Слободка (Бобруйский район).
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