Под Бобруйском «Ауди» влетела в дерево — погибли два человека

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от деревни Слободка (Бобруйский район).





Как сообщили в Госавтоинспекции, 34-летний водитель «Aуди» не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в деревья.

Водитель и его 64-летняя пассажирка скончались на месте аварии.