Путин рассказал, как Россия поддерживает экономику Беларуси

Россия является главным инвестором в белорусскую экономику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в в своем видеобращении к участникам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России.



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«На долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию», — заявил хозяин Кремля.

Кроме этого, по его словам, Россия оказывает серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике.

Путин утверждает, что эти средства «способствуют созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах».