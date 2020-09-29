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Путин рассказал, как Россия поддерживает экономику Беларуси
Источник материала: Навiны
Россия является главным инвестором в белорусскую экономику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в в своем видеобращении к участникам пленарного заседания VII Форума регионов Беларуси и России.
«На долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию», — заявил хозяин Кремля.
Кроме этого, по его словам, Россия оказывает серьезное кредитно-финансовое содействие белорусской экономике.
Путин утверждает, что эти средства «способствуют созданию новых производств и рабочих мест в белорусских регионах».
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Россия является главным инвестором в белорусскую экономику. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в в своем видеобращении к участникам пленарного заседания...
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