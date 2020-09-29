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Лучшие заповедники России на потрясающих фото

29.09.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

11 января 1916 года в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник получивший название "Баргузинский". Там же, на озере Байкал, сегодня находится один из самых волшебных российских заповедников с одноименным названием — Байкальский. 

Какие еще заповедники входят в список самых величественных природных достопримечательностей России? Кузнецкий Алатау, Золотые горы Алтая, Столбы, Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике, Большой Арктический, Кавказский, Саяно-Шушенский, Дальневосточный, Кивач и многие другие — смотрите в фотоленте.

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Заповедный Байкал и Кузнецкий Алатау, Долина гейзеров и водопад Кивач — российские заповедники впечатляют своей природной красотой и уникальными ландшафтами.
 
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