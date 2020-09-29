|
Лучшие заповедники России на потрясающих фото
29.09.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
11 января 1916 года в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник получивший название "Баргузинский". Там же, на озере Байкал, сегодня находится один из самых волшебных российских заповедников с одноименным названием — Байкальский.
Какие еще заповедники входят в список самых величественных природных достопримечательностей России? Кузнецкий Алатау, Золотые горы Алтая, Столбы, Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике, Большой Арктический, Кавказский, Саяно-Шушенский, Дальневосточный, Кивач и многие другие — смотрите в фотоленте.
Также на Sputnik:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заповедный Байкал и Кузнецкий Алатау, Долина гейзеров и водопад Кивач — российские заповедники впечатляют своей природной красотой и уникальными ландшафтами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)