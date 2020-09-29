Лучшие заповедники России на потрясающих фото

Источник материала: Sputnik Беларусь

11 января 1916 года в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник получивший название "Баргузинский". Там же, на озере Байкал, сегодня находится один из самых волшебных российских заповедников с одноименным названием — Байкальский.

Какие еще заповедники входят в список самых величественных природных достопримечательностей России? Кузнецкий Алатау, Золотые горы Алтая, Столбы, Долина гейзеров в Кроноцком заповеднике, Большой Арктический, Кавказский, Саяно-Шушенский, Дальневосточный, Кивач и многие другие — смотрите в фотоленте.

Также на Sputnik: