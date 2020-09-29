«Надо предупреждать за 5 дней». Бизнес, не работавший 16 сентября, просят дать пояснения

Источник материала: Tut.by

16 сентября некоторые кафе, магазины, другой бизнес закрылись , чтобы присоединиться к общенациональной акции солидарности. Другие в этот день решили провести сандень или переучет. Некоторые из этих компаний рассказали FINANCE.TUT.BY, что за нерабочий день 16 сентября их попросили написать объяснительную или даже заплатить небольшой штраф. Впрочем, много было и тех, к кому не было внимания со стороны властей.



Бар «Алкоголи» рассказал на своей странице в фейсбуке, что в отношении владелицы был составлен протокол за административное правонарушение и наложен штраф 0,5 базовых.

— За то, что мы не работали 16 числа и я не уведомила об этом администрацию за пять дней, как того требует закон. При этом на нас нет ни одной жалобы от разочарованных гостей, зато есть внутренний приказ о сандне, — говорится в посте.

В студии проката платьев, которая относится к Центральному району, сказали, что им тоже звонили из администрации и попросили прийти на беседу.

— Я уточнила по какому вопросу, сказали: «Это не телефонный разговор, узнаете».

В этот день я не смогла подойти, но предупредить ее об этом не смогла, так как их рабочий телефон не поднимали в течение дня, — рассказывает владелица. — Теперь жду либо повторного звонка, либо уже сразу письмо о штрафе и административном нарушении, как и другим ребятам, кто не работал 16-го.

В кофейне, которая работает в двух районах — Московском и Октябрьском, рассказали, что в них ситуация развивалась по-разному.

— В Московском районе выписали административное нарушение и дали половину базовой за несвоевременное уведомление о санитарном дне. В Октябрьском районе мы предоставили договор обработки помещения. Им этого было достаточно.

Владелец магазина украшений, расположенного на Немиге, рассказывает, что ему позвонили из управления торговли и попросили прийти на встречу.

— Я пояснил, что живу в Варшаве, и попросил устно объяснить, в чем дело. Мне сказали, что надо что-то по поводу не работающего магазина написать, попросили электронную почту. Я пока не отправлял, это слишком абсурдно. Пояснил, что девушка-продавец отпросилась из-за плохого самочувствия. Пока просто попросили прислать пояснение об этом, — сообщил собеседник.

С похожей ситуацией столкнулись и владельцы фирмы, которая оказывает бытовые услуги. Им позвонили из отдела торговли и услуг администрации Центрального района и сказали, что надо прийти обсудить работу объекта.

— Мы приехали, и у нас спросили: «Почему ваша организация не работала 16 сентября?» Так как у нас ИП, мы объяснили, что из-за плохого самочувствия мы не работали. В соцсетях клиентов предупредили, объявление на двери повесили. Нам сказали, что если мы планируем в какой-то день не работать, например, делать сандень или не работать из-за технических причин, мы обязаны предупреждать администрацию за пять дней.

Об аналогичных ситуациях нам рассказали в печатном центре и магазине подарочной упаковки. Вместе с тем многие, кто не работал 16 сентября по тем или иным причинам, никаких писем или звонков от районных администраций не получали.

Получить оперативно комментарий об этих проверках в Мингорисполкоме пока не удалось.