|
«Надо предупреждать за 5 дней». Бизнес, не работавший 16 сентября, просят дать пояснения
Источник материала: Tut.by
16 сентября некоторые кафе, магазины, другой бизнес
Бар «Алкоголи» рассказал на своей странице в фейсбуке, что в отношении владелицы был составлен протокол за административное правонарушение и наложен штраф 0,5 базовых.
— За то, что мы не работали 16 числа и я не уведомила об этом администрацию за пять дней, как того требует закон. При этом на нас нет ни одной жалобы от разочарованных гостей, зато есть внутренний приказ о сандне, — говорится в посте.
В студии проката платьев, которая относится к Центральному району, сказали, что им тоже звонили из администрации и попросили прийти на беседу.
— Я уточнила по какому вопросу, сказали: «Это не телефонный разговор, узнаете».
В кофейне, которая работает в двух районах — Московском и Октябрьском, рассказали, что в них ситуация развивалась по-разному.
— В Московском районе выписали административное нарушение и дали половину базовой за несвоевременное уведомление о санитарном дне. В Октябрьском районе мы предоставили договор обработки помещения. Им этого было достаточно.
Владелец магазина украшений, расположенного на Немиге, рассказывает, что ему позвонили из управления торговли и попросили прийти на встречу.
— Я пояснил, что живу в Варшаве, и попросил устно объяснить, в чем дело. Мне сказали, что надо что-то по поводу не работающего магазина написать, попросили электронную почту. Я пока не отправлял, это слишком абсурдно. Пояснил, что девушка-продавец отпросилась из-за плохого самочувствия. Пока просто попросили прислать пояснение об этом, — сообщил собеседник.
С похожей ситуацией столкнулись и владельцы фирмы, которая оказывает бытовые услуги. Им позвонили из отдела торговли и услуг администрации Центрального района и сказали, что надо прийти обсудить работу объекта.
— Мы приехали, и у нас спросили: «Почему ваша организация не работала 16 сентября?» Так как у нас ИП, мы объяснили, что из-за плохого самочувствия мы не работали. В соцсетях клиентов предупредили, объявление на двери повесили. Нам сказали, что если мы планируем в какой-то день не работать, например, делать сандень или не работать из-за технических причин, мы обязаны предупреждать администрацию за пять дней.
Об аналогичных ситуациях нам рассказали в печатном центре и магазине подарочной упаковки. Вместе с тем многие, кто не работал 16 сентября по тем или иным причинам, никаких писем или звонков от районных администраций не получали.
Получить оперативно комментарий об этих проверках в Мингорисполкоме пока не удалось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторым даже выписали штрафы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)