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Игрокам «Витебска» сшили новую форму. И такой еще не было ни у кого в истории футбола

29.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Футболисты «Витебска» 4 октября выйдут на поле в новой форме — ее дизайн разработан в стилистике идей супрематизма и художников витебской школы.


На футбольной форме дизайнер Владимир Горз художественно переосмыслил «Клином красным бей белых!» — знаменитый плакат художника и архитектора Эль Лисицкого, созданный им в 1919—1920 годах.

В 2020 году отмечаются три даты: 100-летие витебского художественного объединения УНОВИС, 60-летие футбольного клуба «Витебск» и 130-летие Эль Лисицкого (входил в УНОВИС).

Открыть/скачать оригинал видео (57.54 МБ)

Идея создать такую необычную форму для игроков ФК «Витебск» пришла защитнику Даниилу Чалову. Футболист — поклонник изобразительного искусства.


Даниил Чалов

Проект компании «Ничего обычного» помогли воплотить в жизнь Центр белорусско-еврейского культурного наследия, Музей истории Витебского народного художественного училища и футбольный клуб «Витебск».


 
Теги: Витебск
 
 
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На футбольной форме дизайнер Владимир Горз художественно переосмыслил «Клином красным бей белых!» - знаменитый плакат художника и архитектора Эль Лисицкого,...
 
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