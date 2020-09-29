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Следовало ли засчитывать скандальный гол в ворота БАТЭ? Отвечает специалист АБФФ
Источник материала: Tut.by
Матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Борисове между БАТЭ и брестским «Динамо» запомнился
При счете 2:2 футболист на 90-й минуте забивает в ворота БАТЭ гол. Мяч попадает в перекладину и отскакивает вниз. Судья засчитывает взятие ворот.
Вот этот эпизод:
В программе АБФФ TV «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал ошибку судьи Амина Кургхели, который не должен был засчитывать взятие ворот.
БАТЭ в итоге проиграл со счетом 2:4, победным дублем в ворота своей бывшей команды на последних минутах отметился Сергей Кривец.
Отметим, что судья ошибся, когда засчитал второй гол в ворота «Динамо-Брест» в исполнении Неманьи Милича.
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В очередном выпуске «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал скандальное взятие ворот БАТЭ в...
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