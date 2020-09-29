ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следовало ли засчитывать скандальный гол в ворота БАТЭ? Отвечает специалист АБФФ

29.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Борисове между БАТЭ и брестским «Динамо» запомнился скандальным взятием ворот после удара Сергея Кривца.

При счете 2:2 футболист на 90-й минуте забивает в ворота БАТЭ гол. Мяч попадает в перекладину и отскакивает вниз. Судья засчитывает взятие ворот.

Вот этот эпизод:


Видно, что мяч не полностью пересек линию ворот. Скриншот: «Беларусь 5»

Скриншот видео АБФФ TV

В программе АБФФ TV «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал ошибку судьи Амина Кургхели, который не должен был засчитывать взятие ворот.

БАТЭ в итоге проиграл со счетом 2:4, победным дублем в ворота своей бывшей команды на последних минутах отметился Сергей Кривец.

Отметим, что судья ошибся, когда засчитал второй гол в ворота «Динамо-Брест» в исполнении Неманьи Милича.

Партнер проекта:


 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном выпуске «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин прокомментировал скандальное взятие ворот БАТЭ в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Екатерина Снытина: «Кто победил на выборах? Точно не Лукашенко»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика