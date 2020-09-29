Следовало ли засчитывать скандальный гол в ворота БАТЭ? Отвечает специалист АБФФ

Источник материала: Tut.by

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Матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Борисове между БАТЭ и брестским «Динамо» запомнился скандальным взятием ворот после удара Сергея Кривца.

При счете 2:2 футболист на 90-й минуте забивает в ворота БАТЭ гол. Мяч попадает в перекладину и отскакивает вниз. Судья засчитывает взятие ворот.

Вот этот эпизод:



Видно, что мяч не полностью пересек линию ворот. Скриншот: «Беларусь 5»



Скриншот видео АБФФ TV

В программе АБФФ TV «Судите с нами» специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал ошибку судьи Амина Кургхели, который не должен был засчитывать взятие ворот.

БАТЭ в итоге проиграл со счетом 2:4, победным дублем в ворота своей бывшей команды на последних минутах отметился Сергей Кривец.

Отметим, что судья ошибся, когда засчитал второй гол в ворота «Динамо-Брест» в исполнении Неманьи Милича.

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