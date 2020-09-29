Екатерина Снытина: «Кто победил на выборах? Точно не Лукашенко»

Источник материала: Tut.by

Бронзовый призер чемпионата Европы по баскетболу, капитан сборной Беларуси Екатерина Снытина сейчас готовится к новому сезону в Турции. Она рассказала в интервью Sport24 , каково это — наблюдать за происходящим в стране на расстоянии, а также объяснила, почему выступает за перемены.



Фото: bbf.by

— Я понимаю, что должна быть дома и бороться за справедливость, но все выглядит немного двояко. Я вроде и скандирую, что со всеми, но сама сижу в Турции. Мой контракт уже подписан, это работа. Считаю, что в 21-м веке, спасибо интернету, можно сделать намного больше, чем делают некоторые ребята в Беларуси. Не оставаться в стороне и не молчать — главное сейчас. Нужно использовать все доступные площадки, чтобы говорить, что я и делаю.

— Реальная ситуация, по вашему мнению, какая?

— Народ никто не уважает. Правительство делает, что ему хочется. А людям всего лишь нужны перемены и лучшая жизнь.

В любой игре, если ты проигрываешь большую ее часть, берешь тайм-аут и на перерыве меняешь тактику. Не хочу сейчас рассказывать о ВВП, росте внешнего долга… Не разбираюсь в политике. Как спортсмен могу сказать, что, если ты хочешь выиграть, меняешь тактику полностью. Ты проиграешь, если будешь 35 минут из 40 придерживаться одной, а потом изменишь на другую. Это спортивный закон. Нельзя делать одно и то же, ожидая одинакового результата.

На вопрос, кто победил на выборах-2020, Снытина ответила:

— Точно не Лукашенко. Я видела в СМИ, что происходило на улицах, до выборов… Сложно поверить, что он набрал 80 процентов. Это невозможно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Лукашенко уйдет сам?

— Вряд ли. Были мысли о том, что изменения могут привести к худшему, но сейчас такого уже нет. Изменения будут. У меня сейчас такое ощущение, что мы на развилке, но куда она нас приведет — вопрос.

Если он останется еще на пять лет, придется как-то жить. День за днем, но жить. Этот август показал мне, что в Беларуси какие-то сумасшедшие люди. Я никогда не видела столько красивых белорусов, которые помогают друг другу, улыбаются, смеются.

Мы не знали друг друга до этого лета… Как поет группа «Сплин». Это действительно так. Люди уже изменились, даже если он не уйдет. Это очень хорошо.

— Что должно случиться, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону?

— Хочется, чтобы управление страной было в руках других людей, не Лукашенко. Мне сложно говорить о каких-то конкретных вещах, я не сильна в политике, но понимаю, что изменения необходимы. Гражданскую позицию нужно высказывать без страха за себя и своих близких. Жизнь работников государственных учреждений, которые все равно говорят, несмотря на страх, должна стать лучше.

В Минске я выросла и жила в Заводском районе. Представить жителей этого района и происходящее там просто. Меня никто не понимает, когда я отказываюсь от переезда, имея возможность жить в любом месте. Проблема в том, что я никогда не видела людей, живущих в этом районе, да и в стране, счастливыми. Это трудно объяснить, но, когда ты приезжаешь из Европы, из той же Турции, где много общительных и улыбчивых людей, видишь разницу.

В моем районе из десяти человек только один будет улыбаться. Я так хочу видеть улыбки. Даже отсутствие напряжения на лице будет достаточно. Сейчас люди несчастны.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Чего ждете от будущего?

— Хочется какой-то сказки. Да, ситуация может быть хуже, но нужно попробовать. И пока у меня только одно желание — делать вещи, которые помогут изменить страну. Здесь и сейчас!

Я понимаю, многим страшно, но каждый должен ощутить у себя внутри невидимый щелчок к действию. Когда я выкладываю посты в инстаграме, надеюсь, что хотя бы один спортсмен из ста решит к нам присоединиться. Выбор нужно делать, наступая на горло своему страху. Мы все в одной лодке. Прежней жизнь уже точно не будет.