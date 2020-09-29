«Из Минска переехало уже около 60 человек». CEO PandaDoc - про открытие офиса в Украине

Источник материала: Tut.by

CEO PandaDoc Микита Микадо рассказал в интервью украинскому изданию DOU.UA про свой бизнес и открытие офиса в Украине после задержания сотрудников компании в Беларуси. Приводим оттуда избранные цитаты.



Скриншот Instagram Микиты Микадо

5 августа стартап PandaDoc, который разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота, объявил о привлечении очередного раунда инвестиций в 30 млн долларов. Через неделю сооснователь компании Микита Микадо, живущий в Кремниевой долине, выступил с инициативой по оказанию финансовой помощи и поддержки в профессиональной переквалификации сотрудников правоохранительных органов, которые решат уйти со службы.

2 сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета. 11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209, хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210). Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Неделю назад представители PandaDoc сообщили , что положили на депозит СК денежные средства, эквивалентные сумме причиненного ущерба, в качестве обеспечения погашения возможного ущерба по приговору суда. После этого со счетов организации был снят арест и компания смогла выплатить зарплаты сотрудникам.

В интервью изданию DOU.UA Микита рассказал, что сейчас происходит в его фирме. В частности, недавно появилась информация о том, что PandaDoc нанимает людей в Украине.

— Мы открываем компанию в Украине, активно ищем сотрудников, не только инженеров, но и сейлзов, маркетологов, — говорит Микадо. — Из Минска переехало уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов. У Украины есть несколько плюсов. Первое — это местный рынок талантов. Второе — то, что все говорят на русском языке. И тем ребятам, которые приезжают из Беларуси, немножко проще. Есть вопросы с миграционным законодательством, но ваше правительство прямо активно включилось в то, чтобы их решать. И четвертое — налоговые условия в Украине очень выгодные, еще более выгодные, чем в Беларуси.

Микита отметил, что планирует использовать «стандартную систему» ведения бизнеса в Украине — ту, которая является «наиболее прозрачной, четкой и понятной и при этом позволяет вести бизнес конкурентоспособным образом».

На вопрос журналиста, сталкивается ли компания с какими-то сложностями, открывая офис в другой стране, Микадо ответил:

— У нас есть одна проблема, которую нужно решать в Украине. И, решив ее для нас, вы решите ее для всех. Большинство белорусских компаний переезжает сюда и выбирает такой же способ с ФОП, как и большинство украинских компаний. При этом получить вид на жительство таким способом белорусскому программисту не получается. Потому что он должен быть официально трудоустроен. Через ФОП вид на жительство получить нельзя. И уже через 90 дней нужно выезжать из страны.

И поэтому компании сталкиваются со следующим. Допустим, тебе нужно 10 программистов. Ты можешь привезти 10 белорусов, но тогда их надо официально трудоустраивать. Сразу расходная часть увеличивается на 50%. А можешь нанять 10 украинцев через ФОП. И тогда не увеличивается. Получается, что перевозить офисы из Беларуси на текущий момент не представляется возможным по схеме ФОП.

Мы не можем перевезти белорусов и нанять их как ФОП. А нанимать в штат их невыгодно с точки зрения налоговой нагрузки. Тогда условия в той же Латвии получаются лучше. Пока у тех, кто переехал из Минска, 90 дней еще не истекли, и мы как-то пытаемся решить этот вопрос. И ваша страна сильно помогает. Много людей подключилось. Думаю, решение будет найдено. Считаю, что эта проблема релевантна не только для нашей компании, но и для всех белорусских компаний, которые переезжают. И чем более прозрачно и честно все это можно будет сделать, тем лучше.

При этом Микита признается, что события в Беларуси, конечно же, повлияли на работу компании.

— Как можно ожидать от человека продуктивной работы, когда у него за окном гранаты взрываются. Это же невозможно, когда столько стресса. Счета заморозили, зарплату не могли платить. При этом компания внутри настолько сильна, что только один человек из 240 после этих стрессов ушел из компании. Люди, конечно, у нас волшебные. Бесконечно им благодарен за это, горжусь своей командой. Естественно, была потеря продуктивности. А как по-другому? Креативное мышление и страх не живут вместе. На биологическом уровне чем выше уровень кортизола, тем ниже выработка серотонина.

Август и сентябрь были, наверное, самыми тяжелыми месяцами в моей жизни. И действительно, мы с совершенно другими планами входили в август. А тут раз! — избили людей, потом посадили коллег. Да, тяжело, но что делать?

— Представим, что через несколько лет ты будешь выступать на какой-то конференции с докладом про то, как себя следует вести CEO компании, офис которой находится в стране, где происходят политические протесты. Как думаешь, каким будет твой месседж?

— Чтобы дать объективный ответ на этот вопрос, нужно, чтобы вся эта история закончилась и прошло хотя бы несколько месяцев, чтобы проанализировать ее. Это не значит, что если она закончится хорошо, то я все делал правильно. Тут вообще сложно сказать — правильно, неправильно. Правильно ли ничего не делать, когда твоих сотрудников бьют? Неправильно. Правильно выступить, чтобы тем самым поставить под угрозу своих людей? Тоже неправильно. То есть правильного выбора нет. Любой из этих выборов является сложным, и позитивного исхода нет у этих решений. Какой из них хуже? Надо над этим подумать.