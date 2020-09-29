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В Гродно водителю автобуса стало плохо за рулем, он врезался в столб

29.09.2020 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на проспекте Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб, сообщает «АвтоГродно».


Авария произошла 29 сентября, около 09.40. По информации издания, автобус № 34 ехал по улице Магистральной. Перед перекрестком с круговым движением водителю стало плохо за рулем, в результате чего автобус оказался за пределами дороги, где врезался в столб.

На место ДТП приехала скорая помощь, на которой водителя автобуса увезли в больницу. Пассажиры в аварии не пострадали.


Сотрудники ГАИ временно останавливали движение через кольцо.

 
Теги: Гродно
 
 
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На место ДТП приехала скорая помощь, на которой водителя автобуса увезли в больницу. Пассажиры в аварии не пострадали.
 
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