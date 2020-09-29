В Гродно водителю автобуса стало плохо за рулем, он врезался в столб

Источник материала: Tut.by

В Гродно на проспекте Космонавтов пассажирский автобус врезался в столб, сообщает « АвтоГродно ».





Авария произошла 29 сентября, около 09.40. По информации издания, автобус № 34 ехал по улице Магистральной. Перед перекрестком с круговым движением водителю стало плохо за рулем, в результате чего автобус оказался за пределами дороги, где врезался в столб.

На место ДТП приехала скорая помощь, на которой водителя автобуса увезли в больницу. Пассажиры в аварии не пострадали.





Сотрудники ГАИ временно останавливали движение через кольцо.