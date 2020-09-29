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Доллар взял планку в 2,73 рубля, евро - 3,14 рубля. Какие курсы валют установили обменники

29.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курс продажи банками доллара превысил в обменниках 2,73 рубля, а евро — 3,14 рубля. На торгах эти валюты продолжают укрепляться. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 сентября доллар и евро продолжают укрепляться. Банки реагируют на это повышением курсов валют в обменниках.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,73 рубля (Белгазпромбанк в Могилеве), а ниже всего — 2,642 рубля (Франсабанк). Уточним, что курс продажи валюты может отличаться в разных обменниках одного банка.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,639 рубля.

Евро продаже евро банком выше всего — 3,14 рубля (Белагропромбанк в Могилеве), а ниже всего — 3,085 рубля (Банк ВТБ).

Выгоднее всего сдавать евро в банк в Абсолютбанк, Франсабанк, Технобанк — 3,08 рубля.

 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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Курс продажи банками доллара превысил в обменниках 2,73 рубля, а евро - 3,14 рубля. На торгах эти валюты продолжают укрепляться. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют...
 
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