Доллар взял планку в 2,73 рубля, евро - 3,14 рубля. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Курс продажи банками доллара превысил в обменниках 2,73 рубля, а евро — 3,14 рубля. На торгах эти валюты продолжают укрепляться. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 сентября доллар и евро продолжают укрепляться. Банки реагируют на это повышением курсов валют в обменниках.

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,73 рубля (Белгазпромбанк в Могилеве), а ниже всего — 2,642 рубля (Франсабанк). Уточним, что курс продажи валюты может отличаться в разных обменниках одного банка.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank — 2,639 рубля.

Евро продаже евро банком выше всего — 3,14 рубля (Белагропромбанк в Могилеве), а ниже всего — 3,085 рубля (Банк ВТБ).

Выгоднее всего сдавать евро в банк в Абсолютбанк, Франсабанк, Технобанк — 3,08 рубля.