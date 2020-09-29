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Представлены Logan и Sandero нового поколения. Пока под брендом Dacia

29.09.2020 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Dacia, принадлежащая Renault, представила новое поколение Logan, Sandero и Sandero Stepway, сообщает motor.ru. Бюджетные модели перебрались на современную платформу, изменились внутри и снаружи, а из линейки двигателей исчез вариант с турбодизелем 1.5.


В основе Logan и Sandero теперь лежит архитектура CMF-B, на которой, в частности, построен европейский Renault Clio. Габариты Logan изменились: он вытянулся в длину на 50 миллиметров, до 4396 миллиметров, а ширина отныне равна 1848 миллиметрам вместо прежних 1733. Расстояние между колесами составляет 2649 миллиметров, что на 15 миллиметров больше, чем у предшественника.


Dacia Logan

Из внешних изменений — новая светодиодная оптика с Y-образными ходовыми огнями, закругленные бамперы с противотуманными фарами, новые решетки радиатора с хромированными элементами и рельефные капоты.


В салоне — новая архитектура передней панели, семидюймовый тачскрин мультимедиа, держатель для смартфона, новый блок управления климатом и преобразившаяся приборная панель. В список оснащения включены шесть подушек безопасности, система экстренного торможения и система eCall (европейский аналог российской ЭРЫ-ГЛОНАСС).


Dacia Sandero Stepway

В Европе Dacia Logan и Sandero третьего поколения предложат с трехцилиндровыми моторами мощностью 65, 90 и 100 лошадиных сил, причем самый мощный вариант работает на газе. Младший агрегат в линейке сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач, 90-сильный — с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором CVT, а самому мощному положена только шестиступенчатая «механика». Дизель объемом 1,5 литра из гаммы исчез.


В продаже новинки появятся в течение ближайших месяцев, тогда же объявят и цены. По неофициальной информации, в будущем российский Renault Logan тоже «переедет» на платформу CMF-B и изменится внешне по той же схеме, что и европейский вариант.

 
 
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Компания Dacia, принадлежащая Renault, раскрыла новое поколение седана Logan и хэтчбека Sandero. Автомобили «переехали» на новую платформу и выросли в размерах.
 
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