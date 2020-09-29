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Тихановская: Макрон пообещал помощь в переговорах
29.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Светлана Тихановская по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что тот пообещал внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Беларуси.
«Он обещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах о разрешении политического кризиса в нашей стране», – сказала Тихановская, передает DELFI.
Эммануэль Макрон в свою очередь пообещал содействовать освобождению политических заключенных.
Французский лидер также прокомментировал итоги данной встречи.
«Мы будем действовать», – сказал он, пишет Интерфакс. Он заметил, что дискуссия была хорошей, и сейчас нужно быть прагматичными и поддержать белорусов.
«Мы сделаем возможное, поверьте», – подчеркнул он.
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Светлана Тихановская по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что тот пообещал внести посильный вклад в урегулирование ситуации в...
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