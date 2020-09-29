Тихановская: Макрон пообещал помощь в переговорах

Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что тот пообещал внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Беларуси.

«Он обещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах о разрешении политического кризиса в нашей стране», – сказала Тихановская, передает DELFI.

Эммануэль Макрон в свою очередь пообещал содействовать освобождению политических заключенных.

Французский лидер также прокомментировал итоги данной встречи.

«Мы будем действовать», – сказал он, пишет Интерфакс. Он заметил, что дискуссия была хорошей, и сейчас нужно быть прагматичными и поддержать белорусов.

«Мы сделаем возможное, поверьте», – подчеркнул он.