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Тихановская: Макрон пообещал помощь в переговорах

29.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Светлана Тихановская по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что тот пообещал внести посильный вклад в урегулирование ситуации в Беларуси.

«Он обещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах о разрешении политического кризиса в нашей стране», – сказала Тихановская, передает DELFI.

Эммануэль Макрон в свою очередь пообещал содействовать освобождению политических заключенных.

Французский лидер также прокомментировал итоги данной встречи.

«Мы будем действовать», – сказал он, пишет Интерфакс. Он заметил, что дискуссия была хорошей, и сейчас нужно быть прагматичными и поддержать белорусов.

«Мы сделаем возможное, поверьте», – подчеркнул он.

 
 
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Светлана Тихановская по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что тот пообещал внести посильный вклад в урегулирование ситуации в...
 
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