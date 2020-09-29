Топ рублевых вкладов сентября с самой высокой ставкой

Безотзывной краткосрочный вклад. Есть капитализация процентов. Вся сумма вносится при открытии вклада.
Годовая ставка – 18%. Срок – 32 дней. Минимальная сумма депозита – 50 рублей. При вложении 2000 руб. на максимальный срок в 32 дня чистый доход составит 27,46 руб.
Эффективная ставка – 18,02%. Налог от дохода – 4,1 руб.
Что в итоге?
В относительном выражении условия вкладов просто замечательные. Эффективная ставка в самых выгодных вариантах превышает 20%. Напомним, что по официальной статистике последних лет рентабельность продаж отечественных предприятий находится на уровне 7%. С этой точки зрения быть вкладчиком втрое выгодней, чем фабрикантом.
Но сразу бросается в глаза – почти все самые выгодные депозиты открываются на минимальный срок. Т.е. для банков это, вероятно, временная мера, а для клиентов разовый доход. Но если мы опять сорвемся в серьезную и долгосрочную инфляцию, то можем увидеть ставки по вкладам в 30% и более.
Другой важный момент – практически все перечисленные вклады безотзывные. Так банки страхуются от внезапного снятия средств, а клиенты принимают на себя риск внезапного падения рубля.
Возможность капитализации и пополнения делают гарантированный рублевый доход еще больше. Правда, абсолютный доход по краткосрочным вкладам от этого растет весьма незначительно.
Текст: Игорь Смирнов
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