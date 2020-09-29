Топ рублевых вкладов сентября с самой высокой ставкой

Источник материала: Myfin

Вклад «Online-решение» от Банка Решение

Безотзывной краткосрочный вклад. Действует капитализация процентов. Допускается пополнение основной суммы вклада в течение срока размещения.

Годовая ставка – до 21,5%. Срок – от 35 дней. Минимальная сумма депозита – 100 рублей.

При вложении 2000 руб. на срок 35 дней доход после уплаты налога составит 34,26 руб. Эффективная ставка – 20,19%.

Налог с дохода – 5,12 руб. Вклад можно открыть онлайн.

Вклад БТА Мини (безотзывной) от БТА Банка

Безотзывной краткосрочный вклад. Допускается пополнение основной суммы в течение срока.

Годовая ставка – 21%. Срок – 35 дней. Минимальная сумма депозита – 100 рублей.

2000 руб. за 35 дней принесут 35,7 руб. чистого процентного дохода. Эффективная ставка – 21,05%. Налог – 5,34 руб.

Вклад можно открыть онлайн.

Вклад Верный расчет онлайн от Франсабанка

Безотзывной вклад с разными сроками. Есть капитализация процентов и пополнение основной суммы в течение срока вложения.

Годовая ставка – до 21%. Срок – от 45 дней до 735 дней. Минимальная сумма – 100 руб.

При вложении 2000 руб. на минимальный срок в 45 дней чистый доход по процентам равняется 45,68 руб или около 30,45 руб. в месяц.

Эффективная ставка – 21%. Налог – 6,82 руб.

Вклад можно открыть онлайн.

Вклад + 5 к месяцу от Банка РРБ

Безотзывной краткосрочный вклад. Действует капитализация процентов. Величина депозита фиксируется при открытии.

Годовая ставка – 18%. Срок – 35 дней. Минимальная сумма депозита – 100 рублей.

При вложении 2000 рублей на максимальный срок в 35 дней доход составит 30,6 рубля с учетом выплаты налога. Эффективная ставка составляет 18,03%.

Налог с дохода по вкладу – 4,57 рубля.

Отзывной краткосрочный депозит с простыми условиями. Основная сумма фиксируется при открытии вклада, пополнение не предусмотрено, но есть капитализация.

Годовая ставка – 20%. Срок – 35 дней. Минимальная сумма депозита – 100 рублей.

2000 руб. за 35 дней обеспечат чистый процентный доход 34 руб. Эффективная ставка – 20,04%. Налог – 5,08 руб.

Электронный депозит Выше.Net от Приорбанка

Безотзывной краткосрочный вклад. Есть капитализация процентов и пролонгация вклада.

Годовая ставка – до 18.5% Срок – от 33 дней до 24 месяцев. Минимальная сумма депозита – 100 рублей.

При вложении 2000 руб. на срок в 2 мес. чистый доход составит 54,01 руб. или 27 руб. в месяц.

Эффективная ставка – 18,62%. Налог – 8,07 руб. Вклад можно открыть онлайн.

Вклад Рублю, Ergo Sum онлайн от БНБ-Банка

Безотзывной краткосрочный вклад. Есть капитализация процентов и пополнение основной суммы.

Годовая ставка – 18.5% Срок – 3 месяца. Минимальная сумма депозита – 10 рублей.

При вложении 2000 руб. на максимальный срок в 3 месяца чистый доход составит 81,56 руб или 27,19 руб. в месяц.

Эффективная ставка – 18,75%. Налог – 12,19 руб. Вклад можно открыть онлайн.

Безотзывной и самый краткосрочный вклад в нашей подборке. Есть капитализация процентов и пополнение основной суммы в течение срока вложения.

Годовая ставка – 18%. Срок – 15 дней. Минимальная сумма – 100 руб.

При вложении 2000 руб. на максимальный срок в 15 дней доход по процентам равняется 12,88 руб с учетом налоговых выплат.

Эффективная ставка – 18%. Налог – 1,92 руб.

Вклад можно открыть онлайн.

Вклад МТБелки от МТБанка

Безотзывной краткосрочный вклад. Есть капитализация процентов. Вся сумма вносится при открытии вклада.

Годовая ставка – 18%. Срок – 32 дней. Минимальная сумма депозита – 50 рублей. При вложении 2000 руб. на максимальный срок в 32 дня чистый доход составит 27,46 руб.

Эффективная ставка – 18,02%. Налог от дохода – 4,1 руб.

Что в итоге?

В относительном выражении условия вкладов просто замечательные. Эффективная ставка в самых выгодных вариантах превышает 20%. Напомним, что по официальной статистике последних лет рентабельность продаж отечественных предприятий находится на уровне 7%. С этой точки зрения быть вкладчиком втрое выгодней, чем фабрикантом.

Но сразу бросается в глаза – почти все самые выгодные депозиты открываются на минимальный срок. Т.е. для банков это, вероятно, временная мера, а для клиентов разовый доход. Но если мы опять сорвемся в серьезную и долгосрочную инфляцию, то можем увидеть ставки по вкладам в 30% и более.

Другой важный момент – практически все перечисленные вклады безотзывные. Так банки страхуются от внезапного снятия средств, а клиенты принимают на себя риск внезапного падения рубля.

Возможность капитализации и пополнения делают гарантированный рублевый доход еще больше. Правда, абсолютный доход по краткосрочным вкладам от этого растет весьма незначительно.