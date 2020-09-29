Премьер Венгрии потребовал уволить замглавы Еврокомиссии

Источник материала: АФН

Премьер Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием уволить заместителя председателя ЕК Веру Юрову за оскорбительные публичные высказывания в адрес страны.

Об этом сообщило агентство Reuters, передает ТАСС.

"Согласно [мнению] заместителя председателя, в Венгрии формируется "больная демократия", также она оскорбила граждан ЕС венгерской национальности, сказав, что те не в праве формировать независимое мнение", - приводит агентство выдержку из письма, направленного премьером главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.