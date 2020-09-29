ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко и его газовые грезы

29.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Работа с Газпромом по вопросу поставок природного газа идет плодотворно, утверждает посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

Отвечая на вопрос о поставках российского газа в будущем году, Семашко рассказал, что 11 сентября состоялась встреча с главой Газпрома Алексеем Миллером и "мы продвинулись в понимании. Нюансы говорить не буду", передает Sputnik.by.

"В Санкт-Петербург я выезжал и я считаю, что плодотворно поработали и поговорили. В главных вопросах нашли консенсус, как говорил Мишка Горбачев ", - сказал Семашко.

По его словам, вопрос с поставками голубого топлива в республику будет решаться поэтапно.

"Какой-то шаг будет с 1 января 2021 года. Я думаю, что единый рынок реально создать с 1 января 2022 года", - предположил Семашко.

Высказывания Семашко, скорее всего, не отражают реальность, разве что, встреча 11 сентября действительно имела место. Ранее, глава Газпрома Алексей Миллер неоднократно говорил о том, что любые переговоры о цене на газ в 2021 году и далее начнутся только после полного погашения Беларусью текущей задолженности за газ.

По этой причине, Семашко мог говорить о чем угодно, но все эти разговоры с юридической точки зрения – не более чем вежливая беседа в стиле бла-бла-бла.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа с Газпромом по вопросу поставок природного газа идет плодотворно, утверждает посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Надо предупреждать за 5 дней». Бизнес, не работавший 16 сентября, просят дать пояснения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика